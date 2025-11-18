हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRanji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा

Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा

कर्नाटक के 22 वर्षीय रविचंद्रन स्मरण ने रणजी ट्रॉफी में नाबाद 227 रन ठोककर तहलका मचा दिया है. उनकी डबल सेंचुरी की बदौलत टीम ने चंडीगढ़ पर मजबूत पकड़ बना ली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी 2025 में कर्नाटक के युवा बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण ने ऐसा धमाका किया है जिसने सभी चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 22 साल के इस युवा खिलाड़ी ने चंडीगढ़ के खिलाफ नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर घरेलू क्रिकेट में नई सनसनी पैदा कर दी है. स्मरण की डबल सेंचुरी की बदौलत कर्नाटक ने ग्रुप बी मैच में अपना मजबूत दबदबा बना लिया है.

स्मरण की मैच बदल देने पारी

दूसरे दिन स्मरण 110 रन से आगे खेलने उतरे और धीरे-धीरे चंडीगढ़ के गेंदबाजों को थका डाला. उन्होंने अपनी पारी में 362 गेंदों पर 16 चौके और 2 छक्के लगाए. स्मरण ने अकेले बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि महत्वपूर्ण साझेदारियों से पूरी टीम की पारी को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

श्रेयस गोपाल के साथ 141 रन की साझेदारी

विद्याधर पटेल के साथ 120 रन की साझेदारी

शिखर शेट्टी ने भी 59 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया

कर्नाटक ने 8 विकेट पर 547 रन पर पारी घोषित कर दी, और चंडीगढ़ पर मानसिक दबाव पहले ही पल से झोंक दिया.

चंडीगढ़ की हालत खराब, चार विकेट जल्दी गिरे

लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंडीगढ़ की टीम कर्नाटक के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई. दिन का खेल खत्म होने तक चंडीगढ़ 72/4 के स्कोर पर लड़खड़ा गई. कप्तान मनन वोहरा 14 रन पर डटे हुए हैं. कर्नाटक के स्पिनर श्रेयस गोपाल ने सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसने विपक्षी टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया है.

अन्य मुकाबलों में भी रोमांच

चंडीगढ़ में चल रहे एक अन्य मुकाबले में महाराष्ट्र के 350 रन के जवाब में पंजाब की स्थिति बेहद खराब है. पंजाब ने मात्र 125 रन पर चार विकेट गंवा दिए और अभी भी 225 रन पीछे है. महाराष्ट्र की ओर से आर्शिन कुलकर्णी 133 रन बनाकर सबसे बड़े स्कोरर रहे. पंजाब के लिए अब यह पारी बचाने की चुनौती बन चुकी है.

सौराष्ट्र का रन तूफान

राजकोट में सौराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला. प्रेरक मांकड़ 155 और समार गज्जर 116 बनाकर महात्वपूर्ण योगदान दिया. टीम ने 7 विकेट पर 587 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. 

गोवा के बाएं हाथ के स्पिनर दर्शन मिसल ने 195 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए. जवाब में गोवा ने दिन का अंत 125/2 पर किया, अभिनव तेजराणा नाबाद 75 रन पर खेल रहे हैं.

मध्य प्रदेश की हालत पतली

इंदौर टेस्ट में केरल के 281 के जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 155/6 पर संघर्ष कर रही है. सारांश जैन नाबाद 41 पर और आर्यन पांडे नाबाद  33 रन पर टिके हैं, लेकिन टीम अभी भी 126 रन पीछे है. 

Published at : 18 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Tags :
Ranji Trophy 2025 Smaran Ravichandran Karnataka Vs Chandigarh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
विश्व
बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा गाजा का भविष्य? इजरायल की नाराजगी के बीच UNSC ने ट्रंप के प्लान को दी मंजूरी
बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा गाजा का भविष्य? इजरायल की नाराजगी के बीच UNSC ने ट्रंप के प्लान को दी मंजूरी
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
विश्व
बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा गाजा का भविष्य? इजरायल की नाराजगी के बीच UNSC ने ट्रंप के प्लान को दी मंजूरी
बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा गाजा का भविष्य? इजरायल की नाराजगी के बीच UNSC ने ट्रंप के प्लान को दी मंजूरी
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
शिक्षा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget