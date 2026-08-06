मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सखलिन जोशी ने J&K Open 2026 में छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी

खलिन जोशी ने J&K Open 2026 में छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी

Professional Golf Tour of India: श्रीनगर में खेले जा रहे एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वाले जेएंडके ओपन 2026 के तीसरे दिन खलिन जोशी ने छह-अंडर 65 का स्कोर बनाकर छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Aug 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

खलिन जोशी ने छह-अंडर 65 का स्कोर बनाकर श्रीनगर के खूबसूरत रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में खेले जा रहे एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वाले जेएंडके ओपन 2026 के तीसरे दिन छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी. सात शॉट की बढ़त के साथ दिन की शुरुआत करने वाले बेंगलुरु के 33 वर्षीय खलिन ने शुरुआती दो दौर के 63 और 66 के बाद एक और सधा हुआ प्रदर्शन किया. उनका तीन दौर का कुल स्कोर 19-अंडर 194 है.

पूर्व एशियन टूर विजेता खलिन ने छह बर्डी लगाकर लगातार दूसरा बोगी-मुक्त दौर खेला. उन्होंने अब लगातार 37 होल से कोई शॉट नहीं गंवाया है. टूर्नामेंट में उनकी एकमात्र बोगी पहले दौर के पार-4 17वें होल पर आई थी. खलिन की गेंद पर पकड़ शुरुआती नौ होल में पहले दो दिनों जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया और दूसरे नौ होल में अपनी लय वापस हासिल कर ली.

खलिन ने कहा, “पहले नौ होल में मैंने गेंद को उतनी अच्छी तरह हिट नहीं किया, जितना शुरुआती दो दिनों में किया था. इसके बावजूद फेयरवे से चूकने के बाद दो बर्डी बनाना महत्वपूर्ण रहा. दूसरे नौ होल में मुझे लय मिली, मैंने कुछ अच्छे शॉट लगाए और कुछ अच्छे पट होल किए. कुल मिलाकर मैं अपने खेल को लेकर आत्मविश्वास से भरा और सकारात्मक महसूस कर रहा हूं.”

खलिन अब तक 63, 66 और 65 के शानदार दौर खेल चुके हैं. मजबूत बढ़त के बावजूद वह अंतिम दिन अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं करना चाहते.

उन्होंने कहा, “इस कोर्स पर फेयरवे ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बर्डी के कई मौके मिलते हैं. अंतिम दौर में मेरा लक्ष्य अधिक से अधिक फेयरवे हिट करना होगा। अगर मैं ऐसा कर सका तो अच्छा स्कोर अपने आप आएगा. अब केवल एक दौर बचा है, इसलिए मुझे वर्तमान में रहकर वही करना है जो पिछले तीन दिनों से करता आया हूं.”

खलिन रॉयल स्प्रिंग्स के अनोखे वातावरण का भी पूरा आनंद ले रहे हैं. उन्होंने प्रो-एम के दौरान करीब 100 गज की दूरी से एक भालू को तीसरे फेयरवे के पार भागते देखा था. खलिन ने मजाकिया अंदाज में उम्मीद जताई कि यह उनके लिए सौभाग्य का प्रतीक साबित होगा.

कोर्स पर लगे फलों के पेड़ों ने भी उनके सप्ताह के अनुभव को खास बनाया है. खलिन ने कहा, “मैंने तीसरे होल के पास शहतूत और शायद चेरी या खुबानी खाई. अभ्यास और शुरुआती दौर के दौरान कुछ सेब भी खाए. यह एक और बात है जो इस जगह को इतना खास बनाती है.”

दिल्ली के राशिद खान (68-68-64) ने दिन का सर्वश्रेष्ठ सात-अंडर 64 का स्कोर बनाकर 13-अंडर 200 के कुल स्कोर के साथ अकेले दूसरे स्थान पर जगह बनाई. पूर्व एशियन टूर विजेता राशिद शीर्ष पर चल रहे खलिन से छह शॉट पीछे हैं.

चंडीगढ़ के अजीतेश संधू (65-72-65), जो पूर्व एशियन टूर विजेता भी हैं, तीसरे दौर में 65 का स्कोर बनाकर 11-अंडर 202 के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए.

पानीपत के 21 वर्षीय शुभम जगलान (70-68-66) और चंडीगढ़ के अंगद चीमा (68-68-68) नौ-अंडर 204 के कुल स्कोर के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर हैं.

जेएंडके ओपन 2026 को टूर्नामेंट के टाइटल पार्टनर जेएंडके टूरिज्म का सहयोग प्राप्त है, जबकि रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स इसकी मेजबानी कर रहा है. वैश्विक स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी और पीजीटीआई की अम्ब्रेला पार्टनर डीपी वर्ल्ड इस प्रतियोगिता की प्रमुख सहयोगी है. इसके अलावा एक्सिस बैंक, अमूल, अमृतांजन एनरलाइट, कैम्पा, एयर इंडिया महाराजा क्लब और कल्याणी टूर पार्टनर के रूप में जुड़े हैं. इन सभी की भागीदारी भारतीय पेशेवर गोल्फ को आगे बढ़ाने और जम्मू-कश्मीर को गोल्फ के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

यह टूर्नामेंट क्षेत्र में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने की जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग की पहल का हिस्सा है. जम्मू-कश्मीर में जम्मू तवी गोल्फ कोर्स, रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स (श्रीनगर), पहलगाम गोल्फ कोर्स (लिद्दर घाटी) और गुलमर्ग गोल्फ क्लब जैसे शानदार गोल्फ कोर्स हैं. ये सभी गोल्फरों को यादगार अनुभव प्रदान करते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Sports News Golf PGTI Khalin Joshi Professional Golf Tour Of India J&K Open
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
खलिन जोशी ने J&K Open 2026 में छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी
खलिन जोशी ने J&K Open 2026 में छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी
स्पोर्ट्स
वार्म-अप मैच में नहीं होती प्लेइंग 11? भारत-श्रीलंका मुकाबले से पहले जानें नियम
वार्म-अप मैच में नहीं होती प्लेइंग 11? भारत-श्रीलंका मुकाबले से पहले जानें नियम
स्पोर्ट्स
हार्दिक पांड्या थामेंगे KKR का हाथ, रहाणे के बाद बनेंगे कप्तान?
हार्दिक पांड्या थामेंगे KKR का हाथ, रहाणे के बाद बनेंगे कप्तान?
स्पोर्ट्स
भारत और दक्षिण अफ्रीका के शेड्यूल में बड़ा बदलाव, CSA ने किया एलान
भारत और दक्षिण अफ्रीका के शेड्यूल में बड़ा बदलाव, CSA ने किया एलान
Advertisement

वीडियोज

Mannat: 😱Vikrant की याददाश्त हुई वापस, Dhairya को बेनकाब करने के लिए छुपाया सच। #sbs
Bollywood News: आवारापन 2 ट्रेलर में इमरान हाशमी का शिवम पंडित अवतार, बदले की शुरुआत (06.08.26)
गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद, की ये बड़ी मांग
गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद, की ये बड़ी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे ने कहा- अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली
अतीक अहमद के बेटे ने कहा- अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली
इंडिया
बारिश में राहुल-प्रियंका की बातचीत, अमित शाह खुद थामे दिखे छाता
बारिश में राहुल-प्रियंका की बातचीत, अमित शाह खुद थामे दिखे छाता
क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा 2 साल का बैन, जानिए क्यों मिली इतनी बड़ी सजा
पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा 2 साल का बैन, जानिए क्यों मिली इतनी बड़ी सजा
बॉलीवुड
'अपनी आत्मा बेची', 'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
इंडिया
अभिजीत दीपके ने CJP में रखा ये बड़ा पद, 13 नेताओं को क्या मिला?
अभिजीत दीपके ने CJP में रखा ये बड़ा पद, 13 नेताओं को क्या मिला?
इंडिया
तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, रेप केस में हाई कोर्ट ने पलटा फैसला
तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, रेप केस में हाई कोर्ट ने पलटा फैसला
झारखंड
रांची: आज सरकार से बातचीत संभव, छात्रों ने तय किए 11 प्रतिनिधि
रांची: आज सरकार से बातचीत संभव, छात्रों ने तय किए 11 प्रतिनिधि
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget