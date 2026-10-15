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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन गेम्स 2026 के भारतीय दल से पीएम मोदी की मुलाकात, बेटियों पर कही बड़ी बात

एशियन गेम्स 2026 के भारतीय दल से पीएम मोदी की मुलाकात, बेटियों पर कही बड़ी बात

पीएम मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. जापान में हुए एशियन गेम्स में भारतीय दल ने कुल 85 मेडल जीते थे.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Oct 2026 06:01 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को 2026 आइची-नागोया एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की और कहा इतने सारे पदकवीर और इन सभी को एक साथ मिलना मामूली बात नहीं है. पीएम मोदी ने बेटियों यानी महिला एथलीट को लेकर बात की. 

उन्होंने कहा कि भारत ने कुल 85 मेडल जीते, जिसमें 38 मेडल महिला एथलीट के नाम रहे. इन 38 में 11 गोल्ड मेडल शामिल रहे. पीएम ने आगे कहा कि यह नए भारत की तस्वीर है. आज भारत ऐसे खेलों में भी मेडल जीतता है जिसमें इससे पहले एशियन गेम्स के इतिहास में कभी मेडल नहीं मिला.

गोल्ड मेडलिस्ट ने पीएम मोदी को भेंट की जर्सी

मेजर ध्यान चंद स्टेडियम हुए आयोजन में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय पुरूष और महिला हॉकी और क्रिकेट टीमों ने अपने हस्ताक्षर वाली जर्सी प्रधानमंत्री को भेंट की.

इतने सारे पदकवीर से मिलना मामूली बात नहीं

पीएम मोदी ने कहा, "इतने सारे पदकवीर से एक साथ मिलना मामूली बात नहीं है. आप सभी युवा एथलीट इस बात का उदाहरण है कि जुनून जब जीत में बदलता है तो कैसे पदक के साथ चेहरे की चमक भी लेकर आता है."

महिला हॉकी टीम की प्रशंसा करते हुए पीएम ने कहा, "महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है. संकल्प और सपने एक दिन में पूरे नहीं होते बल्कि इसके लिए वर्षों का धैर्य और लगातार परिश्रम अनिवार्य होता है. देश में बदलाव उसी भावना से आया है जिसकी बदौलत आपने सफलता हासिल की है."

खिलाड़ियों के साथ देश

उन्होंने कहा, "बीते 10-12 सालों में देश ने लगन और निष्ठा से लगातार प्रयास किए हैं. आज हर खिलाड़ी को यह भरोसा रहता है कि उसके पूरे सफर में देश उसके साथ है और इसकी वजह से वह देश के लिए क्या करके दिखाता है, आप सभी इसके उदाहरण हैं."

 

यह भी पढ़ें: IPL 2027 नहीं खेलेंगे मिचेल स्टार्क? ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को लेकर आया बड़ा अपडेट

Published at : 15 Oct 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
PM MODI INDIAN TEAM NARENDRA MODI Asian Games 2026
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