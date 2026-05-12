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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअक्षर-मिलर की दमदार पारी, दिल्ली ने चेज किया आईपीएल इतिहास का अपना दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य

अक्षर-मिलर की दमदार पारी, दिल्ली ने चेज किया आईपीएल इतिहास का अपना दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य

PBKs vs DC: सोमवार को धर्मशाला में हुए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच मे दिल्ली ने किया सबसे बड़ा दूसरा रन चैज. इससे पहले हुआ था साल 2010,इस धर्मशाला पीच पे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 12 May 2026 12:02 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को 3 विकेट से हरा दिया. डीसी ने आईपीएल इतिहास का अपना दूसरा सबसे बड़ा रन चेज सफलतापूर्वक पूरा किया. पंजाब किंग्स से मिले 211 रनों के लक्ष्य को डीसी ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

यह धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज भी रहा. इससे पहले साल 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ 193 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा किया था. हालांकि, डीसी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. अभिषेक पोरेल सिर्फ 5 और केएल राहुल महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. साहिल प्रकाश भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके और 13 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार बने. ट्रिस्टन स्टब्स का बल्ला भी खामोश रहा और वह 12 रन बनाकर रनआउट हो गए.

74 के स्कोर पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में दिख रही दिल्ली कैपटिल्स की पारी को कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने संभाला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 34 गेंदों में 64 रनों की साझेदारी निभाई. अक्षर ने 30 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए. वहीं, मिलर ने 28 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 51 रनों का योगदान दिया. आशुतोष शर्मा ने 10 गेंदों में 24 रन बनाए, जबकि माधव तिवारी ने सिर्फ 8 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए. आकिब नबी 2 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने छक्का लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन की पांचवीं जीत दिलाई.

इससे पहले, पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 210 रन लगाए. टीम की तरफ से प्रियांश आर्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अर्धशतक लगाया और वह 36 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 59 रन बनाकर नाबाद रहे. कूपर कोनोली ने 27 गेंदों में 38 रनों का योगदान दिया. अंत के ओवरों में सूर्यांश शेडगे ने 8 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी में माधव तिवारी और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

Published at : 12 May 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
David Miller Delhi Capital Dharmshala PBKS AXAR PATEL
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