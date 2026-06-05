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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपाकिस्तान दिल्ली में नहीं भेजेगा अपनी टीम, इस चैंपियनशिप के लिए भारत का न्यौता ठुकराया

पाकिस्तान दिल्ली में नहीं भेजेगा अपनी टीम, इस चैंपियनशिप के लिए भारत का न्यौता ठुकराया

पाकिस्तान ने 19 जून से यहां होने वाली एशियाई सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 05 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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पाकिस्तान ने 19 जून से यहां होने वाली एशियाई सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला किया है. एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि स्थानीय आयोजकों ने पड़ोसी देश को इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा था लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने यह फैसला किया है.

भारत पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. एशिया और ओसियाना के 30 से अधिक देशों के तलवारबाज यहां भारत मंडपम में होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. लगभग 100 प्रतिनिधि और तकनीकी अधिकारी प्रतियोगिता के आयोजन पर नजर रखेंगे.

भारतीय तलवारबाजी संघ (एफएआई) के महासचिव राजीव मेहता ने पीटीआई को बताया, ‘हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा था लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजने का फैसला किया. प्रविष्टियां भेजने की आखिरी तारीख काफी पहले ही निकल चुकी है और अब हम खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीजा दिलाने की प्रक्रिया में हैं.’

पिछले महीने खेल मंत्रालय ने फिर से साफ किया था कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर पिछले साल लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा लेकिन सीमा पार से आने वाले खिलाड़ियों को बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं के लिए यहां आने से नहीं रोका जाएगा.

इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने तलवाबाजों को नहीं भेजने का फैसला किया है.

चैंपियनशिप से पहले यहां एशियाई तलवारबाजी परिसंघ (एफसीए) की आम सभा की बैठक भी होगी. यह पहली बार है जब इस महाद्वीपीय संस्था के शीर्ष अधिकारी भारत में बैठक कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी महासंघ (एफआईई) के अंतरिम अध्यक्ष अब्देलमोनीम अल हुसैनी के भी आम सभा की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है.

इस बीच मेहता ने बताया कि हिस्सा लेने वाले कुछ देशों के खिलाड़ियों और प्रतिनिधियों को वीजा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. बाद में 200 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीजा जारी कर दिया गया.

मेहता ने कहा, ‘चैंपियनशिप की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं. विश्व स्तरीय आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर काम किया जा रहा है.’

एफसीए के भी महासचिव मेहता ने कहा, ‘हालांकि कुछ भाग लेने वाले देशों को अभी वीजा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. हांगकांग के प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों को वीजा आवेदन केंद्र पर सीमित उपलब्धता के कारण समय पर वीजा के लिए समय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल को भी कुछ वीजा आवेदनों के अस्वीकृत होने के बाद वीजा से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और चैंपियनशिप में उनकी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय के प्रयास चल रहे हैं.’

 

Published at : 05 Jun 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA Bharat Mandapam Rajeev Mehta
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