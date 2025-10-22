हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPAK W vs SA W: 6 मैच, 0 जीत... पाकिस्तान महिला टीम का हाल बेहाल! साउथ अफ्रीका ने 150 रन से रौंदा, वर्ल्ड कप से भी किया बाहर

PAK W vs SA W: 6 मैच, 0 जीत... पाकिस्तान महिला टीम का हाल बेहाल! साउथ अफ्रीका ने 150 रन से रौंदा, वर्ल्ड कप से भी किया बाहर

महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है.साउथ अफ्रीका ने उसे डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 150 रन से करारी शिकस्त दी. लगातार हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Oct 2025 08:24 AM (IST)
PAK W vs SA W: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप अभियान शर्मनाक अंदाज में खत्म हो गया है. छह मैचों में एक भी जीत नहीं मिलने के बाद टीम पूरी तरह टूर्नामेंट से बाहर हो गई. मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 150 रन से हराकर टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया.

साउथ अफ्रीका की तूफानी पारी

पर्थ के मैदान पर खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 9 विकेट पर 312 रन बनाए. टीम की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने 82 गेंदों में 90 रन ठोके. उनकी पारी में 10 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. वहीं सुने लूस ने 61 रन और मारिजेन कैप ने 43 गेंदों में नाबाद 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली.

अंतिम ओवरों में नेदिन डि क्लर्क ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 41 रन बनाकर पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दीं. साउथ अफ्रीका ने आखिरी 5 ओवरों में 70 से ज्यादा रन बटोरे, जिससे स्कोर 300 के पार चला गया.

पाक गेंदबाजी का बुरा हाल

पाकिस्तान की ओर से सिर्फ नाशरा संधू (3/45) और सादिया इकबाल (3/63) कुछ हद तक असरदार रहीं, बाकी सभी गेंदबाजों को अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर पीटा. कप्तान फातिमा सना ने 8 ओवरों में 69 रन लुटाए और एक भी विकेट नहीं लिया.

बारिश भी नहीं बचा पाई पाकिस्तान को

बारिश की वजह से लक्ष्य घटाकर 20 ओवरों में 234 रन कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान टीम ने पूरी तरह घुटने टेक दिए. टीम 20 ओवर में सिर्फ 83 रन के शर्मनाक स्कोर पर ऑलआउट हो गई. सिर्फ नतालिया परवेज (20) और सिदरा नवाज (22 नाबाद) ही कुछ देर टिक सकीं.

साउथ अफ्रीका की मारिजेन कैप ने बल्ले के बाद गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने स्पेल में 3 विकेट झटके और पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया.

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सबसे खराब परफॉर्मेंस

छह मैचों में पांच हार और एक रद्द मुकाबले के साथ पाकिस्तान महिला टीम टूर्नामेंट की अंक तालिका में सबसे नीचे है. लगातार हार से टीम का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है. वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. 

Published at : 22 Oct 2025 08:24 AM (IST)
SA Vs PAK PAKISTAN CRICKET TEAM Womens World Cup 2025
