पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने ऐसा बयान दे दिया, जिस पर न सिर्फ फैंस बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी हैरान रह गए. फरहान ने दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और सईद अनवर जैसे नामों से ऊपर पाकिस्तान के अहमद शहजाद को रख दिया.

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में साहिबजादा फरहान से उनके पसंदीदा ओपनर को लेकर सवाल किया गया था. जवाब में उन्होंने अहमद शहजाद का नाम लिया और उन्हें कई महान बल्लेबाजों से बेहतर बता दिया. बस यहीं से विवाद शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना होने लगी.

पूर्व पाक खिलाड़ी भी रह गए हैरान

इस वीडियो पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल ने भी प्रतिक्रिया दी. बासित अली तो इस बयान पर यकीन ही नहीं कर पाए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “यह सौ फीसदी फेक है. साहिबजादा फरहान अभी पागल नहीं हुए हैं कि वो सचिन तेंदुलकर से ऊपर अहमद शहजाद को चुन लें. मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दीजिए.”

कामरान अकमल ने उड़ाया मजाक

वहीं कामरान अकमल पहले से ही यह वीडियो देख चुके थे और हंसी नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा, “वो एक क्रिकेटर है, उसे सोच-समझकर बोलना चाहिए. अपना आइडल बताना ठीक है, लेकिन सचिन और सईद अनवर जैसे खिलाड़ियों से तुलना करना सही नहीं है. जवाब देने का तरीका बेहतर हो सकता था.”

सार्वजनिक माफी तक पहुंचा मामला

बात यहीं नहीं रुकी. बासित अली ने आगे कहा कि जब भी वह साहिबजादा फरहान से मिलेंगे, उनसे जरूर पूछेंगे कि क्या वह उस दिन पूरी तरह होश में थे. साथ ही बासित और कामरान दोनों ने मिलकर फरहान की इस ‘गलती’ के लिए माफी भी मांगी.

फरहान का करियर और टी20 वर्ल्ड कप कनेक्शन

साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में नियमित ओपनर बन चुके हैं. उन्होंने अब तक 37 टी20 मैचों में 917 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं. हालांकि अभी तक उन्हें वनडे और टेस्ट डेब्यू का मौका नहीं मिला है.

फरहान को आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की प्रोविजनल स्क्वाड में शामिल किया गया है. आईसीसी के नियमों के अनुसार 31 जनवरी तक टीम में बदलाव किया जा सकता है, इसके बाद किसी भी बदलाव के लिए आईसीसी की अनुमति जरूरी होगी.