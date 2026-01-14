भारत में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले माहौल गरमाने लगा है. टूर्नामेंट की तैयारियों में जुटा बीसीसीआई जहां मेजबानी को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है, वहीं कुछ विदेशी खिलाड़ियों और बोर्ड से जुड़े लोगों की बयानबाजी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है. ताजा मामला अमेरिका की क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अली खान से जुड़ा है, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है.

वीजा न मिलने पर सोशल मीडिया पर तंज

अली खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की, जिसे भारत के खिलाफ तंज के तौर पर देखा जा रहा है. दरअसल, अली खान को भारतीय वीजा नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी तस्वीर डालते हुए लिखा, “इंडिया वीजा डिनाइड, बट केएफसी फॉर द विन.” इस लाइन को कई लोगों ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश बताया है. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफर

35 साल के अली खान का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक शहर में हुआ था. पाकिस्तान की ओर से खेलने का मौका न मिलने के बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया और वहीं की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बन गए. अमेरिका की टीम में पहले से ही कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो दूसरे देशों में जन्मे हैं और बाद में वहां जाकर बसे.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अली खान का रिकॉर्ड

अली खान का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने अमेरिका के लिए अब तक 15 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत की है. वनडे में उनके नाम 33 विकेट हैं, जबकि टी20 में वह 16 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके हैं. उन्हें 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी अमेरिका की टीम में शामिल किया गया था, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ ऋषभ पंत और पाकिस्तान के खिलाफ फखर जमान जैसे बड़े विकेट लिए थे.

टी20 लीग और आईपीएल का अनुभव

टी20 क्रिकेट में अली खान का अनुभव काफी लंबा है. उन्होंने अब तक 99 टी20 मैचों में 93 विकेट झटके हैं. इसके अलावा वह ILT20 लीग में भी खेल चुके हैं, जहां उन्होंने अबू धाबी नाइट राइडर्स और बाद में गल्फ जायंट्स का प्रतिनिधित्व किया. आईपीएल में भी उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैरी गुर्ने की जगह रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर चुना था, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका का शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका की टीम ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ है.

7 फरवरी - USA बनाम भारत, वानखेड़े स्टेडियम ( मुंबई)

10 फरवरी - USA बनाम पाकिस्तान,मसिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो)

13 फरवरी - USA बनाम नीदरलैंड्स, एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई)

15 फरवरी - USA बनाम नामीबिया, एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई)