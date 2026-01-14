हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटी20 वर्ल्ड कप से पहले एक और विवाद, पाक मूल के अमेरिकी क्रिकेटर की घटिया हरकत, इंस्टाग्राम पोस्ट ने खड़ा किया बवाल

टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक और विवाद, पाक मूल के अमेरिकी क्रिकेटर की घटिया हरकत, इंस्टाग्राम पोस्ट ने खड़ा किया बवाल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले विवाद खड़ा हो गया है. पाक मूल के अमेरिकी तेज गेंदबाज अली खान ने भारतीय वीजा न मिलने पर सोशल मीडिया पर तंज भरी पोस्ट शेयर की, जिसे भारत विरोधी हरकत के तौर पर देखा जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Jan 2026 07:53 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले माहौल गरमाने लगा है. टूर्नामेंट की तैयारियों में जुटा बीसीसीआई जहां मेजबानी को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है, वहीं कुछ विदेशी खिलाड़ियों और बोर्ड से जुड़े लोगों की बयानबाजी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है. ताजा मामला अमेरिका की क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अली खान से जुड़ा है, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है.

वीजा न मिलने पर सोशल मीडिया पर तंज

अली खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की, जिसे भारत के खिलाफ तंज के तौर पर देखा जा रहा है. दरअसल, अली खान को भारतीय वीजा नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी तस्वीर डालते हुए लिखा, “इंडिया वीजा डिनाइड, बट केएफसी फॉर द विन.” इस लाइन को कई लोगों ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश बताया है. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफर

35 साल के अली खान का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक शहर में हुआ था. पाकिस्तान की ओर से खेलने का मौका न मिलने के बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया और वहीं की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बन गए. अमेरिका की टीम में पहले से ही कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो दूसरे देशों में जन्मे हैं और बाद में वहां जाकर बसे.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अली खान का रिकॉर्ड

अली खान का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने अमेरिका के लिए अब तक 15 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत की है. वनडे में उनके नाम 33 विकेट हैं, जबकि टी20 में वह 16 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके हैं. उन्हें 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी अमेरिका की टीम में शामिल किया गया था, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ ऋषभ पंत और पाकिस्तान के खिलाफ फखर जमान जैसे बड़े विकेट लिए थे.

टी20 लीग और आईपीएल का अनुभव

टी20 क्रिकेट में अली खान का अनुभव काफी लंबा है. उन्होंने अब तक 99 टी20 मैचों में 93 विकेट झटके हैं. इसके अलावा वह ILT20 लीग में भी खेल चुके हैं, जहां उन्होंने अबू धाबी नाइट राइडर्स और बाद में गल्फ जायंट्स का प्रतिनिधित्व किया. आईपीएल में भी उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैरी गुर्ने की जगह रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर चुना था, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका का शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका की टीम ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ है.

7 फरवरी - USA बनाम भारत, वानखेड़े स्टेडियम ( मुंबई)

10 फरवरी - USA बनाम पाकिस्तान,मसिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) 

13 फरवरी - USA बनाम नीदरलैंड्स, एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई)

15 फरवरी -  USA बनाम नामीबिया, एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई) 

Published at : 14 Jan 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Instagram Post Ali Khan Pakistan USA Cricket INDIA T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ठंडी जनवरी, टूट गए सारे रिकॉर्ड!
शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ठंडी जनवरी, टूट गए सारे रिकॉर्ड!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 40: ‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
क्या 'हिंदू-मुस्लिम' ध्रुवीकरण ही है जीत का नया शॉर्टकट?
क्या BMC चुनाव में नोट बांटे जा रहे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ठंडी जनवरी, टूट गए सारे रिकॉर्ड!
शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ठंडी जनवरी, टूट गए सारे रिकॉर्ड!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 40: ‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने 40वें दिन फिर मचाया भौकाल, कमाई में दिखाई तेजी, 'स्त्री 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
ट्रंप का बड़ा फैसला, US ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
जनरल नॉलेज
BMC Elections 2026: यह है भारत की सबसे अमीर सिविक बॉडी, जानें करोड़ों के बजट को कैसे खर्च करती है मुंबई की बीएमसी?
यह है भारत की सबसे अमीर सिविक बॉडी, जानें करोड़ों के बजट को कैसे खर्च करती है मुंबई की बीएमसी?
एग्रीकल्चर
PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, जानें लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?
PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, जानें लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget