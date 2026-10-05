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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'उनके हर बॉलर से नफरत है', टीम इंडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का विवादित बयान

'उनके हर बॉलर से नफरत है', टीम इंडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का विवादित बयान

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में 96 रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन नवाज का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को लेकर विवादित बयान दिया था.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 05 Oct 2026 06:21 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच गोल्ड मेडल मैच खेला गया. भारत ने जीत हासिल कर गोल्ड पर कब्जा किया. लेकिन इस मैच से जुड़ी चर्चाएं अब भी जारी हैं. फाइनल में भारत के खिलाफ 96 रन की शानदार पारी खेलने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज हसन नवाज अब अपने एक पुराने बयान को लेकर चर्चा में हैं. उनका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारतीय गेंदबाजों को लेकर ऐसी बात कहते नजर आ रहे हैं, जिस पर भारतीय फैंस का ध्यान गया है.

वायरल वीडियो में एक एंकर हसन नवाज से सवाल करता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा तेज गेंदबाज है, जिसे वो मैदान पर आते ही निशाना बनाना चाहते हैं. इस पर नवाज किसी एक गेंदबाज का नाम नहीं लेते, बल्कि भारतीय टीम का जिक्र करते हैं. पाकिस्तानी खिलाड़ी कहता है कि उन्हें भारत के हर गेंदबाज से नफरत है.

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यह बयान कब का है

हसन नवाज का यह बयान एशियन गेम्स के फाइनल के दौरान का नहीं है. यह उनका एक पुराना इंटरव्यू है, जिसमें उनसे पूछा था कि वो दुनिया के किस तेज गेंदबाज को निशाना बनाना चाहते हैं? जवाब में नवाज ने किसी एक गेंदबाज का नाम लेने के बजाय भारतीय टीम के गेंदबाजों का जिक्र किया था.

फाइनल में 96 रन बनाकर छाए थे नवाज

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 211 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 61 रन की पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने बिना आउट हुए 51 रन बनाए.

पाकिस्तान की टीम 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 192 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज ने 51 गेंदों पर 96 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए. लेकिन वो शतक से 4 रन दूर रह गए और आखिरी गेंद पर शिवम दुबे का शिकार बने. भारत ने यह मुकाबला 19 रन से जीत लिया.

हसन नवाज का ये पुराना बयान अब उनके 96 रन वाली पारी के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय गेंदबाजों को लेकर कही गई उनकी इस बात पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है.

 

यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 06:21 PM (IST)
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