PAK vs SL: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए ट्राई सीरीज के आखिरी लीग मुकाबले में ऐसा रोमांच देखने को मिला, जिसकी उम्मीद किसी ने नही की थी. मुकाबले का नतीजा आखिरी ओवर तक फंसा रहा और पाकिस्तानी टीम सिर्फ 6 गेंदों पर 10 रन नही बना पाई. दुष्मंथा चमीरा की धारदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान के हाथों से मैच ही नहीं, बल्कि श्रीलंका के लिए फाइनल का टिकट भी पक्का कर दिया. रोमांचक जीत के साथ श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब फाइनल में एक बार फिर पाकिस्तान और श्रीलंका की टक्कर होगी.

श्रीलंका ने रखा 184 रन का लक्ष्य

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने तेज शुरुआत की. कुसल मेंडिस और कमिल मिशारा ने धड़कनें बढ़ाने वाली साझेदारी की और सिर्फ 36 गेंदों में 66 रन जोड़ दिए. मिशारा ने 48 गेंद में शानदार 76 रन ठोकते हुए टीम को बड़े स्कोर की तरफ धकेला. निचले क्रम से खिलाड़ियों ने रनों का योगदान दिया और श्रीलंका 184 का मजबूत स्कोर बनाकर मैदान से लौटा. एक ऐसा स्कोर जो किसी भी टीम को दबाव में ला दे.

चमीरा ने पाकिस्तान को झकझोरा

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत ठीकठाक रही थी, लेकिन चमीरा ने अपनी स्पीड और निर्भीकता से पाक बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. आजम खान, फखर जमान और साहिबजादा फरहान तीनों बल्लेबाज चमीरा की गेंदों का सामना ही नही कर पाए. सिर्फ 10 गेंदों के भीतर पाकिस्तान ने चार विकेट गंवा दिए और मैच अचानक श्रीलंका की ओर झुक गया. ओवर पूरा होते-होते चमीरा का आंकड़ा था - 2 ओवर, 3 रन, 3 विकेट. यह स्पेल पाकिस्तान की पूरी योजना को तहस-नहस करने के लिए काफी था.

सलमान आगा और साझेदारों ने दिलाया उम्मीद

पाक टीम कप्तान सलमान अली आगा ने एक छोर संभाले रखा और नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को अंत तक मुकाबले में बनाए रखा. उस्मान खान के साथ 56 रन की साझेदारी की. मोहम्मद नवाज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पाकिस्तान 20वें ओवर में जीत की दहलीज तक पहुंच गया.

आखिरी ओवर का ड्राम

पाकिस्तान को आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 10 रन चाहिए थे. पाक कप्तान सलमान क्रीज पर सेट थे. माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन चमीरा की योजनाएं तैयार थी.

पहली तीन गेंद: सिर्फ 3 रन

चौथी गेंद: खतरनाक यॉर्कर, अशरफ बोल्ड

पांचवीं और छठी गेंद: नो रन, सटीक यॉर्कर

इस शानदार स्पेल के बाद पाकिस्तान 178 पर रुक गया. श्रीलंका ने 6 रन से मैच और फाइनल का टिकट दोनों जीत लिया.

अब फाइनल में होगी फिर वही जंग

श्रीलंका की इस जीत के साथ जिम्बाब्वे की उम्मीदें खत्म हुईं और फाइनल में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का महामुकाबला तय हो गया है. आखिरी ओवर के इस रोमांच ने फाइनल का उत्साह और बढ़ा दिया है.