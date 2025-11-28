हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPAK vs SL: 6 गेंद पर 10 रन नही बना पाया पाकिस्तान, चमीरा की घातक गेंदबाजी से श्रीलंका फाइनल में

PAK vs SL: 6 गेंद पर 10 रन नही बना पाया पाकिस्तान, चमीरा की घातक गेंदबाजी से श्रीलंका फाइनल में

पाकिस्तान 6 गेंद में 10 रन भी नहीं बना सका और श्रीलंका ने आखिरी ओवर में जबरदस्त वापसी करते हुए ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली. दुष्मंथा चमीरा की घातक गेंदबाजी ने मैच का पूरा पासा पलट दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

PAK vs SL: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए ट्राई सीरीज के आखिरी लीग मुकाबले में ऐसा रोमांच देखने को मिला, जिसकी उम्मीद किसी ने नही की थी. मुकाबले का नतीजा आखिरी ओवर तक फंसा रहा और पाकिस्तानी टीम सिर्फ 6 गेंदों पर 10 रन नही बना पाई. दुष्मंथा चमीरा की धारदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान के हाथों से मैच ही नहीं, बल्कि श्रीलंका के लिए फाइनल का टिकट भी पक्का कर दिया. रोमांचक जीत के साथ श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब फाइनल में एक बार फिर पाकिस्तान और श्रीलंका की टक्कर होगी.

श्रीलंका ने रखा 184 रन का लक्ष्य

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने तेज शुरुआत की. कुसल मेंडिस और कमिल मिशारा ने धड़कनें बढ़ाने वाली साझेदारी की और सिर्फ 36 गेंदों में 66 रन जोड़ दिए. मिशारा ने 48 गेंद में शानदार 76 रन ठोकते हुए टीम को बड़े स्कोर की तरफ धकेला. निचले क्रम से खिलाड़ियों ने रनों का योगदान दिया और श्रीलंका 184 का मजबूत स्कोर बनाकर मैदान से लौटा. एक ऐसा स्कोर जो किसी भी टीम को दबाव में ला दे.

चमीरा ने पाकिस्तान को झकझोरा

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत ठीकठाक रही थी, लेकिन चमीरा ने अपनी स्पीड और निर्भीकता से पाक बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी.  आजम खान, फखर जमान और साहिबजादा फरहान तीनों बल्लेबाज चमीरा की गेंदों का सामना ही नही कर पाए. सिर्फ 10 गेंदों के भीतर पाकिस्तान ने चार विकेट गंवा दिए और मैच अचानक श्रीलंका की ओर झुक गया. ओवर पूरा होते-होते चमीरा का आंकड़ा था - 2 ओवर, 3 रन, 3 विकेट. यह स्पेल पाकिस्तान की पूरी योजना को तहस-नहस करने के लिए काफी था.

सलमान आगा और साझेदारों ने दिलाया उम्मीद

पाक टीम कप्तान सलमान अली आगा ने एक छोर संभाले रखा और नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को अंत तक मुकाबले में बनाए रखा. उस्मान खान के साथ 56 रन की साझेदारी की. मोहम्मद नवाज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पाकिस्तान 20वें ओवर में जीत की दहलीज तक पहुंच गया.

आखिरी ओवर का ड्राम

पाकिस्तान को आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 10 रन चाहिए थे. पाक कप्तान सलमान क्रीज पर सेट थे. माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन चमीरा की योजनाएं तैयार थी. 

पहली तीन गेंद: सिर्फ 3 रन

चौथी गेंद: खतरनाक यॉर्कर, अशरफ बोल्ड

पांचवीं और छठी गेंद: नो रन, सटीक यॉर्कर

इस शानदार स्पेल के बाद पाकिस्तान 178 पर रुक गया. श्रीलंका ने 6 रन से मैच और फाइनल का टिकट दोनों जीत लिया.

अब फाइनल में होगी फिर वही जंग

श्रीलंका की इस जीत के साथ जिम्बाब्वे की उम्मीदें खत्म हुईं और फाइनल में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का महामुकाबला तय हो गया है. आखिरी ओवर के इस रोमांच ने फाइनल का उत्साह और बढ़ा दिया है. 

Published at : 28 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Tags :
Tri-Series Dushmantha Chameera PAK VS SL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Imran Khan Jail Controversy: अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
Advertisement

वीडियोज

कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
पहले गुपचुप किया निकाह, फिर रची Delhi को दहलाने की साजिश । Delhi Car Blast Case
रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Pakistan में Imran Khan से मिलने की रोक , CM तक को नहीं मिलने दिया जा रहा । Breaking News
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर Pakistan में Imran Khan से मिलने की मांग हुई तेज । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan Jail Controversy: अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
यूटिलिटी
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget