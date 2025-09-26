हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला, पूरे टूर्नामेंट को कर दिया बॉयकॉट, मचा बवाल

एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला, पूरे टूर्नामेंट को कर दिया बॉयकॉट, मचा बवाल

Pakistan Boycott News: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल तय हो चुका है. इसी बीच भारत में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भी होने वाला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Sep 2025 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले दिनों एशियाई देशों में क्रिकेट एशिया कप का रोमांच चरम पर रहा है. अब भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को फाइनल (Asia Cup Final) खेला जाएगा. इसी बीच शनिवार से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Para Athletics Championship 2025 Venue) शुरू हो रही है, जिसका आयोजन दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में करवाया जाएगा. खबर है कि पाकिस्तान ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप को पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया है.

पाकिस्तान की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (NCPC) ने गुरुवार को स्टेटमेंट जारी करके बताया कि उसने पाक सरकार की सलाह के बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा ना लेने का निर्णय किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार NCPS के सेक्रेटरी जनरल, इमरान जमील शमी ने बताया कि पहले पाकिस्तान हैदर अली को एफ37 इवेंट में भाग लेने के लिए भेजने वाला था. मगर बाद में समिति ने सुरक्षा कारणों और लोगों के गुस्से के कारण उनका नाम वापस ले लिया. इमरान ने पुष्टि करके बताया कि पाकिस्तान ने चैंपियनशिप को बॉयकॉट करने का निर्णय किया है.

इमरान जमील शमी का कहना है कि, "हमने अपने एथलीटों को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमें अपने एथलीटों, कोचिंग स्टाफ और मैनेजर्स की सुरक्षा का ख्याल है. हमारी सरकार ने भारत के साथ राजनीतिक रिश्तों के कारण सलाह दी कि पाकिस्तान के एथलीटों को चैंपियनशिप में हिस्सा लेने भारत नहीं जाना चाहिए. सब देख ही सकते हैं कि एशिया कप में क्या हो रहा है. हैदर और कोच भी भारत जाने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे."

आपको याद दिला दें कि हैदर अली ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता था. वहीं 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में उन्होंने डिसकस थ्रो में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया था. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगी.

यह भी पढ़ें:

Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Sep 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
PAKISTAN NEWS World Para Athletics Championship 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Citroen C3, C3 Aircross, Basalt Dark editions | Auto Live
All-new Skoda Kodiaq Walkaround | Auto Live
New Skoda Kodiaq Review : A SUV With Premium Perks | Auto Live
I Love Muhammad: Bhopal में जुमे की नमाज़ के बाद दिखा खास 'मोहम्मद' कैंपेन
Citroën C3 में अब है Added features! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
जब चाकू से हुए हमले के बाद बेटे जेह के कमरे में घायल पड़े थे सैफ अली खान, एक्टर बोले- 'पूरी जिंदगी आंखों के सामने...'
'मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई थी', सैफ अली खान ने चाकू से हुए हमले पर की बात
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
शिक्षा
Squadron Leader Priya Sharma: MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget