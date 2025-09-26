एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला, पूरे टूर्नामेंट को कर दिया बॉयकॉट, मचा बवाल

पिछले दिनों एशियाई देशों में क्रिकेट एशिया कप का रोमांच चरम पर रहा है. अब भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को फाइनल (Asia Cup Final) खेला जाएगा. इसी बीच शनिवार से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Para Athletics Championship 2025 Venue) शुरू हो रही है, जिसका आयोजन दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में करवाया जाएगा. खबर है कि पाकिस्तान ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप को पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया है.

पाकिस्तान की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (NCPC) ने गुरुवार को स्टेटमेंट जारी करके बताया कि उसने पाक सरकार की सलाह के बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा ना लेने का निर्णय किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार NCPS के सेक्रेटरी जनरल, इमरान जमील शमी ने बताया कि पहले पाकिस्तान हैदर अली को एफ37 इवेंट में भाग लेने के लिए भेजने वाला था. मगर बाद में समिति ने सुरक्षा कारणों और लोगों के गुस्से के कारण उनका नाम वापस ले लिया. इमरान ने पुष्टि करके बताया कि पाकिस्तान ने चैंपियनशिप को बॉयकॉट करने का निर्णय किया है.

इमरान जमील शमी का कहना है कि, "हमने अपने एथलीटों को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमें अपने एथलीटों, कोचिंग स्टाफ और मैनेजर्स की सुरक्षा का ख्याल है. हमारी सरकार ने भारत के साथ राजनीतिक रिश्तों के कारण सलाह दी कि पाकिस्तान के एथलीटों को चैंपियनशिप में हिस्सा लेने भारत नहीं जाना चाहिए. सब देख ही सकते हैं कि एशिया कप में क्या हो रहा है. हैदर और कोच भी भारत जाने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे."

आपको याद दिला दें कि हैदर अली ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता था. वहीं 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में उन्होंने डिसकस थ्रो में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया था. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगी.

