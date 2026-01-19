T20 WC 2026: बांग्लादेश की आड़ में मोहसिन नकवी की चाल, क्या डिरेल होगा टूर्नामेंट?

भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रुख ने क्रिकेट से ज्यादा राजनीति की आहट दे दी है. बांग्लादेश के भारत आकर मैच खेलने से इनकार करने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार खुलकर उसके समर्थन में सामने आ गई है. इस पूरे विवाद को देखकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान जानबूझकर भारत में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है.

टूर्नामेंट पर मंडराता सियासी खतरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत नहीं आने का फैसला पूरी तरह क्रिकेट कारणों से नहीं लिया है. इसके पीछे बांग्लादेश सरकार का दबाव बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टीम को भारत भेजने से मना किया है. इसी के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार ने पाकिस्तान से क्रिकेट स्तर पर समर्थन मांगा.

पाकिस्तान ने दिया समर्थन, बढ़ाई चिंता

पाकिस्तान ने बांग्लादेश के इस रुख का समर्थन करते हुए उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग को जायज ठहराया है. इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से यह संकेत भी दिए गए हैं कि अगर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया जाता है तो वह खुद भी टी20 वर्ल्ड कप में खेलने पर दोबारा विचार कर सकता है. माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल एशियाई क्रिकेट में बीसीसीआई के प्रभाव को चुनौती देने के लिए कर रहा है.

पाकिस्तानी मीडिया की पुष्टि

पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भी इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है. जियो सुपर और टेलिकॉमएशिया.नेट की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश की “सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं” को पूरी तरह से समझती है और इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है. साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत की तरफ से बांग्लादेश पर किसी तरह का प्रेशर न बने, इसके लिए पाकिस्तान सतर्क है.

ICC सख्त, 21 जनवरी तक डेडलाइन

इस विवाद के बीच आईसीसी ने साफ कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप के मैच किसी भी हाल में शिफ्ट नहीं किए जाएंगे. आईसीसी अधिकारियों ने बांग्लादेश जाकर बातचीत भी की, लेकिन बांग्लादेश अपने फैसले पर कायम है. इसके बाद आईसीसी ने 21 जनवरी तक बांग्लादेश को अंतिम फैसला लेने का समय दिया है. आईसीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय समय तक जवाब नहीं आने पर बांग्लादेश की जगह किसी दूसरी टीम को टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है.