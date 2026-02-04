टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के तहत खेले जा रहे वॉर्म-अप मुकाबलों में ओमान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका ए को 5 विकेट से शिकस्त दी. कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में ओमान की जीत के हीरो 44 साल के अनुभवी बल्लेबाज आमिर कलीम रहे, जिनके दमदार अर्धशतक ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.

श्रीलंका ए की कमजोर शुरुआत, मिडिल ऑर्डर भी फेल

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ए की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई. सलामी बल्लेबाज सिनेथ जयवर्देना महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद पुलिंदु परेरा (9) और विकेटकीपर बल्लेबाज पवन संदेश (3) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके. पावरप्ले के अंदर ही चार विकेट गिरने से टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई.

दुल्निथ सिगेरा ने 20 रन बनाकर कुछ देर टिकने की कोशिश की, हालांकि 49 रन पर चार विकेट गिरने के बाद श्रीलंका ए की रन गति काफी धीमी हो गई. मिडिल ऑर्डर में कोसल (21) और गामागे (12) ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन दोनों तेज रन नहीं बना सके. अंत में चमिंदु विक्रमासिंघे ने तेज 24 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. ओमान की ओर से शाह फैसल, शकील अहमद और जय ओडेद्रा ने दो-दो विकेट लेकर बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा.

आमिर कलीम की तूफानी पारी से ओमान को जीत

146 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की शुरुआत भी खास नहीं रही. टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा और शुरुआती पांच में से चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. ऐसे हालात में आमिर कलीम ने एक छोर संभालते हुए जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली.

आमिर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और श्रीलंका ए के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. 47 गेंदों पर 80 रन की शानदार पारी खेलते हुए आमिर ने 8 चौके और 3 छक्के जड़े. जब वह आउट हुए, तब ओमान जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था. इसके बाद विनायक शुक्ला ने नाबाद 39 रन बनाकर टीम को 18 ओवर में ही जीत दिला दी.

सबसे ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ी

44 साल के आमिर कलीम इस टी20 विश्व कप 2026 में खेलने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं. कुछ समय पहले तक वह ओमान की अंडर-19 टीम के कोच थे, लेकिन रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में लौटे और अब अपने प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. वॉर्म-अप मैच में उनकी यह पारी ओमान के आत्मविश्वास को जरूर नई ऊंचाई देगी.