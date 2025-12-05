हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सओलंपिकसच होगा भारत का 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना! गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया दावा; जानें क्या कहा

Sansad Khel Mahotsav Amit Shah: भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल चुकी है, जो अहमदाबाद में आयोजित होंगे. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का भी दावा ठोक दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Dec 2025 11:03 PM (IST)
भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल चुकी है, जो अहमदाबाद में आयोजित होंगे. अब भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावे के साथ कहा है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी भी प्राप्त करने वाला है. उन्होंने यह बात अहमदाबाद में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में कही. अमित शाह ने महोत्सव में उपस्थित लोगों से कहा कि वे और भी बड़े खेलों के आयोजन के लिए तैयार हो जाएं.

ओलंपिक्स 2036 के लिए हो जाओ तैयार...

सांसद खेल महोत्सव में अमित शाह ने कहा, "आप सबको हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है. मगर अहमदाबाद के लोगों तैयार हो जाओ, क्योंकि इस शहर में 2036 के ओलंपिक्स भी आने वाले हैं." बता दें कि यह समारोह नारनपुरा में हुआ, जहां अमित शाह नवनिर्मित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचे थे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार से गुजरात की तीन दिवसीय यात्रा शुरू की थी. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद 2036 से पहले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट्स की मेजबानी करने वाला है. उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट रखते हुए कहा कि उनका लक्ष्य खेलों का ऐसा माहौल तैयार करना और एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जो ओलंपिक्स जैसे बड़े आयोजनों का समर्थन कर सके.

उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में किस स्तर पर खेलों के विकास का प्रयास हो रहा है. 800 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स इसी का एक उदाहरण है. इसके अलावा उन्होंने मोटेरा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव का भी जिक्र किया.

भारत को खूब सारे मेडल मिलेंगे

अमित शाह ने आत्मविश्वास के साथ कहा, "मुझे विश्वास है कि जब भारत ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा, तब भारत पदक विजेता देशों की टॉप-5 सूची में आ जाएगा." उन्होंने बताया कि 2014 में खेल बजट 800 करोड़ का था, लेकिन अगले 11 सालों में यह बढ़कर 2025 में 4 हजार करोड़ का हो गया है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Olympics Olympics 2036 AMIT SHAH
