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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games: गोल्ड का सपना टूटा, नितेश ने गंवाया कुश्ती का फाइनल; जापान ने मारी बाजी

Asian Games: गोल्ड का सपना टूटा, नितेश ने गंवाया कुश्ती का फाइनल; जापान ने मारी बाजी

भारत के पहलवान नितेश सिवाच को गोल्ड मेडल मैच में 0-4 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. उन्होंने जापान के यूरी नाकाजातो के खिलाफ मुकाबला गंवाया. हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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गुरुवार (01 अक्टूबर) को एशियन गेम्स 2026 में भारत के पहलवान नितेश सिवाच को कुश्ती के मेंस ग्रीको-रोमन 97 किग्रा केटेगरी के फाइनल में जापान के यूरी नाकाजातो के हाथों हार झेलनी पड़ी. जापानी खिलाड़ी ने 4-0 से मुकाबला अपने नाम किया. नाकाजातो ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, जबकि हारने वाले भारत के नितेश को सिल्वर मेडल से ही संतोष होना पड़ा. 

नाकाजातो ने एकतरफा जीत हासिल की. नितेश भले ही गोल्ड मेडल मैच हार गए हो, लेकिन उन्होंने फाइनल में कदम रखने के साथ ही इतिहास रच दिया था. वह 1962 के बाद एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रीको-रोमन पहलवान बन गए थे. 

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जापानी खिलाड़ी के आगे नितेश के दांव-पेच नाकाम

नितेश मुकाबले में संघर्ष करते दिखे. उन्होंने शुरुआत से ही 'टू-ऑन-वन ​​ग्रिप' आजमाने की कोशिश की, लेकिन जापानी खिलाड़ी के आगे उनके दांव-पेच पूरी तरह से फेल हो गए. नाकाजातो उनके भारतीय खिलाड़ी की एक नहीं चलने दी. 1962 में जकार्ता में मालवा सिंह (52kg) और गणपत अंदलकर (+97kg) ने ग्रीको-रोमन स्टाइल में गोल्ड मेडल जीते थे. इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल का इंतजार और लंबा हो गया. 

जापानी खिलाड़ी इन दांव के साथ जीता मुकाबल

नाकाजातो ने नितेश को धक्का देकर पहला प्वाइंट हासिल किया. पैसिविटी (धीमी चाल) के कारण नितेश को 'ग्राउंड पोजीशन' में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अच्छा बचाव किया और नाकाजातो को पॉइंट दिलाने वाला 'गट रिंच' दांव लगाने के लिए मजबूत पकड़ नहीं बनाने दी. नाकाजातो ने पहले पीरियड का समापन 2-0 की बढ़त के साथ किया. इसके बाद आखिर उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को 'हेड लॉक' पोजीशन में रखा. फिर जापानी खिलाड़ी ने नितेश का संतुलन बिगाड़ा और उस चाल को सफल 'टेक-डाउन' में बदलकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत की और 4-0 की बढ़त बना ली. आखिरी मिनट में नितेश आक्रामक हुए, लेकिन नाकाजातो के डिफेंस ने उन्हें रोक दिया. 

 

यह भी पढ़ें: प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज की टीम इंडिया में एंट्री, तीसरे वनडे में मिला मौका

Published at : 01 Oct 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Nitesh India Vs Japan Asian Games 2026 Yuri NAKAZATO
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