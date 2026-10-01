गुरुवार (01 अक्टूबर) को एशियन गेम्स 2026 में भारत के पहलवान नितेश सिवाच को कुश्ती के मेंस ग्रीको-रोमन 97 किग्रा केटेगरी के फाइनल में जापान के यूरी नाकाजातो के हाथों हार झेलनी पड़ी. जापानी खिलाड़ी ने 4-0 से मुकाबला अपने नाम किया. नाकाजातो ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, जबकि हारने वाले भारत के नितेश को सिल्वर मेडल से ही संतोष होना पड़ा.

नाकाजातो ने एकतरफा जीत हासिल की. नितेश भले ही गोल्ड मेडल मैच हार गए हो, लेकिन उन्होंने फाइनल में कदम रखने के साथ ही इतिहास रच दिया था. वह 1962 के बाद एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रीको-रोमन पहलवान बन गए थे.

SILVER MEDAL FOR NITESH SIWACH 🥈



Loses to last year's Asian medalist Yuri Nakazato 0-4 in Final of GR 97kg.



He is 1ndia's first Greco-Roman wrestler in last 64 yrs to reach Asiad Final. #AichiNagoya2026 #AG2026withIAS pic.twitter.com/liUmyczvhc — India_AllSports (@India_AllSports) October 1, 2026

जापानी खिलाड़ी के आगे नितेश के दांव-पेच नाकाम

नितेश मुकाबले में संघर्ष करते दिखे. उन्होंने शुरुआत से ही 'टू-ऑन-वन ​​ग्रिप' आजमाने की कोशिश की, लेकिन जापानी खिलाड़ी के आगे उनके दांव-पेच पूरी तरह से फेल हो गए. नाकाजातो उनके भारतीय खिलाड़ी की एक नहीं चलने दी. 1962 में जकार्ता में मालवा सिंह (52kg) और गणपत अंदलकर (+97kg) ने ग्रीको-रोमन स्टाइल में गोल्ड मेडल जीते थे. इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल का इंतजार और लंबा हो गया.

जापानी खिलाड़ी इन दांव के साथ जीता मुकाबल

नाकाजातो ने नितेश को धक्का देकर पहला प्वाइंट हासिल किया. पैसिविटी (धीमी चाल) के कारण नितेश को 'ग्राउंड पोजीशन' में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अच्छा बचाव किया और नाकाजातो को पॉइंट दिलाने वाला 'गट रिंच' दांव लगाने के लिए मजबूत पकड़ नहीं बनाने दी. नाकाजातो ने पहले पीरियड का समापन 2-0 की बढ़त के साथ किया. इसके बाद आखिर उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को 'हेड लॉक' पोजीशन में रखा. फिर जापानी खिलाड़ी ने नितेश का संतुलन बिगाड़ा और उस चाल को सफल 'टेक-डाउन' में बदलकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत की और 4-0 की बढ़त बना ली. आखिरी मिनट में नितेश आक्रामक हुए, लेकिन नाकाजातो के डिफेंस ने उन्हें रोक दिया.

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