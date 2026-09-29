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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Games 2026: नीरू ढांढा ने जीता ऐतिहासिक गोल्ड, एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

Asian Games 2026: नीरू ढांढा ने जीता ऐतिहासिक गोल्ड, एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

Neeru Dhanda Gold Medal: नीरू ढांढा ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 29 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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नीरू ढांढा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने महिलाओं की ट्रैप शूटिंग एकल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया. यह 2026 एशियन गेम्स में भारत का 5वां गोल्ड और कुल 47वां मेडल है. भारत अभी पदक तालिका में ग्यारहवें नंबर पर है. नीरू की यह जीत ऐतिहासिक भी है, क्योंकि उन्होंने ना केवल एशियन गेम्स रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि एशियाई खेलों के इतिहास में ट्रैप शूटिंग की एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी हैं.

नीरू ढांढा को फाइनल मुकाबले में 30 शॉट मिले, जिनमें से उन्होंने 28 पर सटीक निशाना साधकर एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वो एशियन गेम्स की चैंपियन बनने के साथ-साथ एशियन गेम्स में रिकॉर्ड होल्डर भी बन गई हैं. 26 का स्कोर करके चीन की सुन युनगोंग ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि 21 का स्कोर करके कुवैत की हजर अब्दुलमलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. 

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ट्रैप शूटिंग की बाट करें तो उनसे पहले एशियन गेम्स के 75 साल के इतिहास में कोई भी भारतीय महिला शूटर ट्रैप एकल स्पर्धा का गोल्ड नहीं जीत पाई थी. नीरू ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट बनी हैं. नीरू ने क्वालीफिकेशन राउंड में भी टॉप किया था. क्वालीफिकेशन राउंड में वो कतर की शूटर के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रही थीं. दोनों का स्कोर 118 का रहा था.

48 साल पहले आया था गोल्ड

किसी ट्रैप शूटिंग इवेंट में भारत ने आखिरी बार एकल स्पर्धा का गोल्ड मेडल साल 1978 में जीता था. उस समय मेंस ट्रैप शूटिंग की एकल स्पर्धा में रणधीर सिंह ने गोल्ड जीता था, उसके बाद 48 साल बीत चुके थे, लेकिन एशियन गेम्स की ट्रैप शूटिंग एकल स्पर्धा में भारत गोल्ड पर निशान नहीं साध पाया था.

साल 2026 नीरू के लिए काफी बढ़िया गुजरा है. वो इसी साल जुलाई में वो ट्रैप शूटिंग में वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी थीं. उन्होंने इटली में खेले गए शॉटगन वर्ल्ड कप के ट्रैप इवेंट में वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीता था.

भारत को 5वां गोल्ड

यह भारत के लिए 2026 एशियन गेम्स में कुल 5वां गोल्ड मेडल है. अब तक भारत के लिए महिला क्रिकेट टीम, महिला और पुरुष कबड्डी टीम, शूटिंग में कमलजीत और सुरुची सिंह और अब नीरू ढांढा ने गोल्ड मेडल जीता है. भारत के कुल पदकों की संख्या 47 हो गई है. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Sep 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Asian Games Asian Games 2026 Neeru Dhanda
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