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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBrandon Clarke NBA: 29 साल के बास्केटबॉल प्लेयर ब्रैंडन क्लार्क की मौत , बास्केटबॉल जगत मे पसरा मातम

Brandon Clarke NBA: 29 साल के बास्केटबॉल प्लेयर ब्रैंडन क्लार्क की मौत , बास्केटबॉल जगत मे पसरा मातम

11 मई सोमवार को युवा बास्केटबॉल प्लेयर ब्रैंडन क्लार्क की मौत मात्र 29 साल की उर्म मे लॉस एंजिलस (USA) मे हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 14 May 2026 10:35 AM (IST)
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11 मई सोमवार को युवा बास्केटबॉल प्लेयर ब्रैंडन क्लार्क की मौत मात्र 29 साल की उर्म मे लॉस एंजिलस (USA) मे हो गई. ब्रैंडन क्लार्क ने NBA में कुल 309 मुकाबले खेले थे. उनकी मौत की पुष्टि खुद NBA ने की है.  ब्रैंडन क्लार्क इस सीजन ईंजरी के चलते सीर्फ 2 ही मुकाबले खेल पाए थे.

घुटने, पिंडली,और एड़ी की चोट के कारण वह पिछले कुछ सालों से मैच मे अपना योगदान नही दे पाए थे. उनकी मौत की वजह अभी पता नहींचल पाई है. TMZ स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाराफेरनालिया नाम की दवा उनकी मौत की वजह हो सकती है. यह दवा पुलिस को जांच मे मिली थी.

उनकी मौत के बाद बास्केटबॉल प्लेयर्स में मातम पसरा हुआ है. प्लेयर्स का कहना है कि वो उनको कभी नही भुला पाएंगे. ब्रैंडन क्लार्क उनके दिलों मे हमेशा जिंदा रहेंगे.

ब्रैंडन क्लार्क की नेटवोर्थ की बात करें तो वो लगभग 64.15 मिलियन डॉलर यानी 600 करोड़ थी. पिछले महीने 1 अप्रैल को अर्कन्सास में नियमो के उल्लंघन करने पर जैसे तेज गाड़ी चलाने,नशीले पदार्थ रखने और बेचने के आरोप में उनको गिरफ्तार भी किया गया था.

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ब्रैंडन क्लार्क के पास दो देशो की नागरिकता भी थी. उनका जन्म 19 सितंबर 1996 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा मे हुआ था. जब वह 3 साल के थे तब उनका परिवार कनाडा से USA शिफ्ट हो गया था. 2020 मे उन्होंने अपने साथी जा मोरेंट के साथ NBA ऑल-रुकी सम्मान भी हासिल किया था.

उसके बाद 2022 मे memphis Grizzlies के साथ कई वर्षो के लिए कॉनट्रेक्ट को भी आगे बढ़ाया. उन्होंने डेजर्ट विस्टा हाई स्कूल (2015) से अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई और सैन होज़े स्टेट यूनिवर्सिटी (2015–2017) से अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की.

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Published at : 14 May 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Canada NBA USA  Brandon Clarke
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