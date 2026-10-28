शतक और '5 विकेट हॉल', सरफराज के बाद छोटे भाई मुशीर खान ने रणजी में उगली आग

रणजी ट्रॉफी में मुशीर खान ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिससे एक बार फिर उनकी काबिलियत की तरफ सबका ध्यान है. पहले बल्ले से शतक और फिर गेंद से 6 विकेट लेकर इस युवा खिलाड़ी ने दिखा दिया कि वो सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी से भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है. मुंबई के लिए खेलते हुए 21 साल के मुशीर ने हरियाणा के खिलाफ 109 रन बनाने के बाद 85 रन देकर 6 विकेट झटके. उनके इस प्रदर्शन ने मुकाबले में मुंबई की हालात मजबूत कर दी.

मुंबई और हरियाणा के बीच रणजी ट्रॉफी 2026-27 के मुकाबले में मुशीर ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की. उन्होंने 185 गेंदों का सामना करते हुए 109 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और एक छक्का निकला. उनकी शतकीय पारी और अंगकृष रघुवंशी के 114 रन की बदौलत मुंबई ने पहली पारी में 430 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

गेंदबाजी में 6 विकेट लेकर मचाया धमाल

मुशीर का कमाल सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहा. गेंद हाथ में आते ही उन्होंने हरियाणा के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया. अपनी स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने 85 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. इसके चलते हरियाणा की पहली पारी 270 रन पर सिमट गई. मुंबई को पहली पारी में 160 रन की बढ़त मिली और उसने हरियाणा को फॉलोऑन दिया.

मुंबई के खास खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए मुशीर

एक ही रणजी मैच में शतक लगाने और पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा खास माना जाता है. मुशीर ने भी अपने प्रदर्शन से इस उपलब्धि को हासिल किया. वो मुंबई के लिए एक ही रणजी मैच में शतक और 5 विकेट लेने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं. उनसे पहले मदन रायजी, दत्तू फडकर, वीनू मांकड़, पॉली उमरीगर और रवि शास्त्री भी ऐसा कर चुके हैं.

सरफराज खान के छोटे भाई हैं मुशीर

मुशीर खान भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के छोटे भाई हैं. सरफराज ने भी घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई है. अब मुशीर लगातार अच्छे खेल से अपनी पहचान मजबूत करने में जुटे हैं. हरियाणा के खिलाफ उनका प्रदर्शन बताता है कि वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. महज 21 साल की उम्र में इस तरह का प्रदर्शन करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है. अगर वो आगे भी इसी तरह खेलते रहे, तो आने वाले समय में चयन करने वालों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच सकते हैं.

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