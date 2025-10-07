CSK नहीं अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे MS Dhoni? वायरल हो रही फोटो ने मचाई खलबली

MS Dhoni In Mumbai Indians T-Shirt: महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का भी काफी बड़ा नाम है. एमएस धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं. CSK के लिए धोनी के फैंस की दीवानगी भी खूब है. लेकिन अब माही की एक फोटो ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है. एमएस धोनी का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुंबई इंडियंस के नाम की जर्सी पहनकर नजर आ रहे हैं. धोनी की इस फोटो से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या धोनी आईपीएल के अगले सीजन में चेन्नई की सबसे बड़ी राइवल मुंबई के लिए खेलेंगे.

मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे MS Dhoni?

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एमएस धोनी के नाम से जाना जाता है. आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और तब से ही धोनी इस टीम के साथ जुड़े हैं. धोनी की कप्तानी में सीएसके ने पांच आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं. वहीं चेन्नई के फैंस अपने फेवरेट प्लेयर को मुंबई इंडियंस की जर्सी में देखकर शौक हैं.

THALA MS DHONI IN MI JERSEY LOGO 😭 pic.twitter.com/NsgtLqMHLk — Prakash (@definitelynot05) October 7, 2025

धोनी के फैंस को लगा झटका

एमएस धोनी को MI की जर्सी में देखकर सीएसके के फैंस अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं. चेन्नई के फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या आईपीएल 2026 में एमएस धोनी CSK की जगह MI की तरफ से खेलेंगे. मुंबई इंडियंस के फैंस धोनी को MI की जर्सी में देखकर खुश हैं. एक यूजर ने लिखा है कि धोनी के मुंबई में आने पर वो एक और आईपीएल ट्रॉफी जीत सकते हैं. मुंबई इंडियंस की टीम भी अब तक पांच आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है. आईपीएल में सबसे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के पास ही सबसे ज्यादा ट्रॉफी हैं.

MS Dhoni Planning for IPL 2026 🌚😅 : pic.twitter.com/hPWzGGX68S — Incognito Cricket (@Incognitocric) October 7, 2025

