आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा दर्शकों को रोमांचित किया है, तो वह है आसमान छूते छक्के. पिछले कई संस्करणों में दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों ने इस टूर्नामेंट को अपने दमदार शॉट्स से खास बनाया है. आज हम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानेंगे...

क्रिस गेल - वेस्टइंडीज

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा छक्कों की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का. 2007 से 2021 के बीच खेले गए टूर्नामेंट में गेल ने 33 मैचों में 63 छक्के लगाए. उनकी लंबी-लंबी हिट्स ने टी20 क्रिकेट को एक नई पहचान दी. गेल का आक्रामक अंदाज और ताकतवर शॉट्स आज भी क्रिकेट फैंस के लिए यादगार हैं.

रोहित शर्मा - भारत

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं. रोहित ने 2007 से 2024 तक खेले गए 47 टी20 वर्ल्ड कप मैचों में 50 छक्के जड़े. उन्होंने 1200 से ज्यादा रन बनाए और कई बार टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई. बड़े मंच पर शांत दिमाग से खेलना और सही समय पर बड़े शॉट लगाना रोहित की सबसे बड़ी खासियत रही है.

जोस बटलर - इंग्लैंड

इंग्लैंड के जोस बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई. 35 मैचों में उन्होंने 43 छक्के लगाए. बटलर का ऊंचा स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट खेलने का आत्मविश्वास इंग्लैंड की टी20 सफलता की अहम वजह रहा है.

डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर इस सूची में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्डकप के 41 मैचों में 40 छक्के लगाए. वॉर्नर भले ही ज्यादा ताकत के बजाय टाइमिंग पर भरोसा करते हों, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनके छक्के मैच का रुख बदलने में सक्षम रहे हैं.

विराट कोहली - भारत

इस लिस्ट में पांचवां नाम भारत के विराट कोहली का है. कोहली ने 35 मैचों में 35 छक्के लगाए. वह आमतौर पर चौकों और सिंगल-डबल से पारी बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दबाव के समय लगाए गए उनके छक्के हमेशा टीम के काम आए हैं.