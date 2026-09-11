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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समोहम्मद शमी ने खींची वैभव सूर्यवंशी की टांग, 'तुम्हारी उम्र से बड़ा मेरा...'

मोहम्मद शमी ने खींची वैभव सूर्यवंशी की टांग, 'तुम्हारी उम्र से बड़ा मेरा...'

मोहम्मद शमी ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर मजाकिया अंदाज में बयान दिया. शमी ने युवा खिलाड़ी की तारीफ करते हुए उनके साथ खेलने के अनुभव को भी साझा किया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Sep 2026 07:31 PM (IST)
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मोहम्मद शमी और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बीच दलीप ट्रॉफी के दौरान एक मजेदार बॉन्डिंग देखने को मिली. ईस्ट जोन की टीम में साथ खेलने वाले शमी ने वैभव की उम्र को लेकर ऐसा मजाक किया, जो अब चर्चा में है. शमी ने कहा कि टीम का यह युवा खिलाड़ी उनके क्रिकेटिंग करियर की उम्र से छोटा है.

दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलने के बाद शमी ने बातचीत के दौरान में वैभव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्हें टीम के इस युवा खिलाड़ी के साथ काफी मजा आया. शमी ने वैभव को लेकर कहा, द किड इन आवर टीम (वैभव सूर्यवंशी) इज लिटरली ऐज ओल्ड ऐज माय करियर. यानी मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि वैभव की उम्र उनके करियर से कम है. शमी का कहना था कि उनका करियर वैभव की उम्र से बड़ा है.

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वैभव के अंदाज से प्रभावित हैं शमी

शमी ने सिर्फ मजाक ही नहीं किया, बल्कि वैभव की तारीफ भी की. उन्होंने बताया कि वैभव में अभी भी युवा खिलाड़ियों वाली मासूमियत है. वो मजाक करना पसंद करते हैं और नई चीजों को जल्दी समझते हैं. शमी के मुताबिक, वैभव जैसे युवा खिलाड़ियों को आज के समय में काफी कम उम्र में ही बड़े लेवल की क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है.

शमी का मानना है कि आज के युवा खिलाड़ी पहले की तुलना में जल्दी समझदार हो रहे हैं. IPL और दूसरी हाई-प्रेशर प्रतियोगिताओं में खेलने की वजह से उन्हें काफी अनुभव कम उम्र में ही मिल जाता है. इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा कोचिंग देने की जरूरत नहीं है. लेकिन, जब मुकाबला मुश्किल हालात में पहुंचता है, तब अनुभवी खिलाड़ी की सलाह काफी काम आती है.

शमी के लिए भी खास रहा दलीप ट्रॉफी फाइनल

शमी के लिए यह दलीप ट्रॉफी फाइनल भी खास रहा. ईस्ट जोन ने खिताब अपने नाम किया और शमी ने अपने 100वें फर्स्ट-क्लास मैच में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने फाइनल में दो अहम विकेट भी लिए. ऐसे में एक तरफ शमी ने अपने अनुभव से टीम को योगदान दिया, वहीं दूसरी तरफ वैभव जैसे युवा खिलाड़ी के साथ उनका यह मजेदार अंदाज भी देखने को मिला.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 07:26 PM (IST)
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