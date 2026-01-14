Super Smash: 23 मिनट में पलटा मैच, 48 घंटे में जीरो से हीरो बना न्यूजीलैंड का यह खिलाड़ी

Super Smash: न्यूजीलैंड के घरेलू टी20 टूर्नामेंट सुपर स्मैश में क्रिकेट फैंस को एक बार फिर यह देखने को मिला कि इस खेल में वक्त कितना जल्दी बदल जाता है. जिस खिलाड़ी का पिछला मैच बिना खाता खोले खत्म हुआ था, वही 48 घंटे के अंदर टीम का सबसे बड़ा मैच विनर बन गया. यह कहानी है न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल की, जिन्होंने सिर्फ 23 मिनट में मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.

कैंटरबरी की कमजोर बल्लेबाजी

यह मुकाबला कैंटरबरी और ऑकलैंड के बीच खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए कैंटरबरी की टीम कुछ खास नहीं कर सकी और 20 ओवर में 132 रन पर सिमट गई. बल्लेबाजों को ऑकलैंड के गेंदबाजों के सामने टिकने में परेशानी हुई. कैंटरबरी की ओर से लियो कार्टर ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल सका. छोटा स्कोर होने के कारण ऑकलैंड साफ तौर पर मजबूत स्थिति में दिख रही थी.

ऑकलैंड की तेज शुरुआत

133 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑकलैंड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया. ओपनिंग बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे और सिर्फ पांच ओवर में ही टीम का स्कोर 60 के पार पहुंच गया. हालांकि इसी दौरान पहला विकेट गिरा, लेकिन इससे टीम की रफ्तार पर कोई खास असर नहीं पड़ा.

मार्टिन गुप्टिल की 23 मिनट की तूफानी पारी

पहला विकेट गिरने के बाद क्रीज पर उतरे मार्टिन गप्टिल. यह वही खिलाड़ी थे जो दो दिन पहले खेले गए मुकाबले में शून्य पर आउट हो गए थे. हालांकि इस मैच में गप्टिल का अंदाज बिल्कुल अलग था. उन्होंने आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और कैंटरबरी के गेंदबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया.

गप्टिल ने क्रीज पर सिर्फ 23 मिनट बिताए, लेकिन इतने समय में ही उन्होंने मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया. उन्होंने 15 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए. इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 260 का रहा, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद खास माना जाता है.

आधे ओवरों में ही जीत

गप्टिल की तेज बल्लेबाजी का असर यह हुआ कि ऑकलैंड ने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल कर लिया. टीम ने सिर्फ 10.1 ओवर में ही मुकाबला खत्म कर दिया और 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि गप्टिल ने 48 घंटे के अंदर जीरो से हीरो बनने की पूरी कहानी लिख दी.