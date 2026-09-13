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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स72 साल के फुटबॉल दिग्गज ने की शादी, 52 साल छोटी है दुल्हन

72 साल के फुटबॉल दिग्गज ने की शादी, 52 साल छोटी है दुल्हन

मलेशिया के दिग्गज फुटबॉलर दातुक अब्दह अलिफ 72 साल की उम्र में शादी को लेकर चर्चा में हैं. 20 साल की लड़की से उन्होंने शादी की है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 13 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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मलेशिया के दिग्गज फुटबॉलर दातुक अब्दह अलिफ 72 साल की उम्र में शादी को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 27 अगस्त को शादी की.  उनकी पत्नी की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है. दोनों की उम्र में करीब 52 साल का अंतर है. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद ये मामला चर्चा में आ गया है.

अब्दह अलिफ की शादी की पुष्टि उनके छोटे भाई दातुक यूनुस अलिफ ने की है. यूनुस भी मलेशिया के पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर और कोच रह चुके हैं. उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों की मंजूरी के बाद यह शादी हुई है. उन्होंने अपने भाई और उनकी पत्नी के लिए खुशियों की कामना भी की. यूनुस के मुताबिक, अब्दह इस समय अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे हैं .

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मलेशिया के फुटबॉल के सुनहरे दौर का हिस्सा

अब्दह अलिफ मलेशिया के फुटबॉल के उस दौर के अहम खिलाड़ियों में रहे हैं, जब 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था. वो उस मलेशियाई टीम का हिस्सा थे, जिसने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर 1980 मॉस्को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था.

अब कई साल बाद फिर सुर्खियों मे 

मलेशिया ने 1980 मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था. मलेशिया ने सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के विरोध में 1980 मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था. इसलिए क्वालिफाई करने के बावजूद अब्दह अलिफ और उनकी टीम ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकी थी.  अब कई साल बाद अब्दह एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार चर्चा उनकी शादी को लेकर हो रही है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Abdah Alif Malaysian Football Legend
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