स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की ली गई तलाशी, बैग और जूते को भी नहीं छोड़ा, Video वायरल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 'राउंड ऑफ 32' के मुकाबले खेले जा रहे हैं. अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 'राउंड ऑफ 32' के तीनों मुकाबलों में अपनी जीत दर्ज की है. अर्जेंटीना के खिलाफ ऑस्ट्रिया,जॉर्डन और अल्जीरिया की टीमों को मुंह की खानी पड़ी. अब टीम का अगला नॉकआउट मुकाबला केपा वर्डे से होगा. दोनों टीमों के बीच 4 जुलाई ,शनिवार को मियामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा.

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मेसी के जूते तक की तलाशी उन सुरक्षाकर्मियों ने ली

केपा वर्डे से मुकाबला खेलने के लिए जब टीम मियामी पहुंची ,तो सुरक्षाकर्मियों ने अर्जेंटीना टीम के हर खिलाड़ी की बरीकी से जांच की. अर्जेंटीना के सुपर स्टार लियोनेल मेसी की भी तलाशी ली गई. सुरक्षाकर्मियों के पास हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर डिवाइस था, जिससे उन्होंने मेसी की जांच शुरू की. मेसी के जूते तक की तलाशी उन सुरक्षाकर्मियों ने ली. अपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेसी मियामी के ही क्लब इंटर मियामी के लिए खेलते हैं. जब मेसी की छान-बीन की जा रही थी, तो वे बडे़ कूल नज़र आ रहे थे. वह अपने साथी खिलाड़ियों के साथ खूब हंसी-मजाक कर रहे थे. इसी दौरान उनके बैग की भी तलाशी ली गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है.

🚨🚨C’EST DU JAMAIS VU!!!



Messi, le meilleur joueur de l’histoire à été passé au détecteur de métaux lors de l'arrivée de la délégation argentine à Miami… et ce n’est pas ça le plus choquant.



Le plus choquant c’est ca tête en train de rire 😭😭 pic.twitter.com/Gu4RMjtaxU — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) July 2, 2026

मेसी ने 3 गोल दागकर अपनी हैट्रिक पूरी की

फीफा विश्वकप 2026 में अर्जेंटीना की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है. 2022 में टीम ने फाइनल मुकाबले में फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम किया था. अब 4 जुलाई मुकाबले के लिए टीम बिल्कुल तैयार है और वो केपा वर्डे के खिलाफ मैदान में उतरेगी. भारतीय समय के अनुसार मुकाबला सुबह 3:30 बजें से खेला जाएगा.

गोल्डन बूट की रेस भी इस वक्त चालू है और लियोनेल मेसी इस रेस में पहले स्थान पर मौजूद हैं. 'राउंड ऑफ 32' में उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है. 3 मैचों में उन्होंने 6 गोल दागे हैं. अल्जीरिया के खिलाफ उन्होंने 3 गोल दागकर अपनी हैट्रिक पूरी की, ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने 2 गोल दागे और जॉर्डन के खिलाफ 1 गोल करने में कामयाब रहे थे.

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