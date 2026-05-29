हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सKylian Mbappe FIFA World Cup 2026: फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले एम्बाप्पे से फ्रांस को सबसे बड़ी उम्मीद

Kylian Mbappe FIFA World Cup 2026: फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले एम्बाप्पे से फ्रांस को सबसे बड़ी उम्मीद

Kylian Mbappe FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हो रही है. अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित हो रहे फीफा विश्व कप 2026 में एम्बाप्पे फ्रांस के लिए सबसे बड़ी उम्मीद हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 29 May 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हो रही है. 2018 की विजेता और 2022 में अर्जेंटीना से फाइनल में हार का सामना करने वाली फ्रांस एक बार फिर से खिताब की दावेदार है.

इसकी वजह स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे हैं, जिन्होंने पिछले 2 विश्व कप में यादगार प्रदर्शन किया है और फिलहाल अपने करियर की ऊंचाई पर हैं.

27 साल के किलियन एम्बाप्पे को मौजूदा समय में दुनिया का बेहतरीन स्ट्राइकर माना जाता है. एम्बाप्पे को मेस्सी और रोनाल्डो के बाद फुटबॉल की दुनिया का अगला सबसे बड़ा सुपरस्टार भी माना जाता है.

इसकी वजह उनका करिश्माई खेल है, जिसकी बदौलत उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और क्लब फुटबॉल में बड़ा नाम बनाया है. एम्बाप्पे को उनकी गति, ड्रिबलिंग और सटीक फिनिशिंग के लिए जाना जाता है.

विपक्षी टीम को चिरते हुए गेंद को पूरी गति के साथ आगे लेकर बढ़ने और उसे गोल पोस्ट में डालने की क्षमता किलियन को दूसरे खिलाड़ियों से अलग करती है. इसकी बानगी पूरी दुनिया ने पिछले विश्व कप के फाइनल में देखा था.

2018 में क्रोएशिया को फाइनल में हराकर फ्रांस को फुटबॉल की दुनिया का चैंपियन बनाने में एम्बाप्पे की बड़ी भूमिका रही थी.

एम्बाप्पे ने फ्रांस के 4 में से 1 गोल मारा था. 2022 में फ्रांस का फाइनल में अर्जेंटीना के साथ मुकाबला था. एम्बाप्पे ने लगभग अकेले दम फ्रांस को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था, लेकिन मेसी के जादू की वजह से अर्जेंटीना जीती और फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा.

निर्धारित समय में मैच 3-3 से बराबर रहा था. फ्रांस की तरफ से सभी तीनों गोल एम्बाप्पे ने किए थे.

फ्रांस 2 बार विश्व कप जीत चुकी है. पहली बार फ्रांस ने 1998 में अपने घर में ब्राजील को हराकर खिताब जीता था. इसके बाद 2022 में रूस में क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने अपना दूसरा खिताब जीता था.

अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित हो रहे फीफा विश्व कप 2026 में एम्बाप्पे फ्रांस के लिए सबसे बड़ी उम्मीद हैं. वह पहले से ज्यादा अनुभव और तैयारी के साथ उतर रहे हैं.

अगर वह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप खेल गए और साथी खिलाड़ियों का उन्हें सहयोग मिला तो फ्रांस एक बार फिर फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम कर सकता है.

एम्बाप्पे के करियर पर गौर करें तो 2017 में 18 साल की उम्र में फ्रांस के लिए डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने अब तक 96 मैचों में 56 गोल किए हैं. फ्रांस की तरफ से सर्वाधिक गोल करने के मामले में एम्बाप्पे दूसरे नंबर पर हैं.

पूरी संभावना है कि विश्व कप में वह फ्रांस की तरफ से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल एक नंबर पर पूर्व कप्तान ओलिवियर गिरौड हैं. ओलिवियर ने 137 मैचों में 57 गोल किए हैं.

Published at : 29 May 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
America France MEXICO Kylian Mbappe FIFA World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Kylian Mbappe FIFA World Cup 2026: फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले एम्बाप्पे से फ्रांस को सबसे बड़ी उम्मीद
फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले एम्बाप्पे से फ्रांस को सबसे बड़ी उम्मीद
स्पोर्ट्स
IND vs AFG: 'सपना सच हो गया जैसे मानों...', अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने जाने पर क्या बोले हर्ष दुबे
'सपना सच हो गया जैसे मानों...', अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने जाने पर क्या बोले हर्ष दुबे
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसा क्या बोल गए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, भड़के लोग; हो रही है आलोचना
वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसा क्या बोल गए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, भड़के लोग; हो रही है आलोचना
स्पोर्ट्स
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'
कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'
इंडिया
IMD Heavy Rain Alert: 3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
इंडिया
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, कर्नाटक कांग्रेस में पावर ट्रांसफर पर बीजेपी का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, पावर ट्रांसफर पर BJP का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
ट्रेंडिंग
Viral Milkman Video: भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
विश्व
US-ईरान के बीच 'महासमझौता' फाइनल! बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, खुलेगा होर्मुज का रास्ता
US-ईरान के बीच 'महासमझौता' फाइनल! बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, खुलेगा होर्मुज का रास्ता
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget