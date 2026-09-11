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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकुलदीप यादव में घुसी शेन वॉर्न की आत्मा! 'टर्न' देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

कुलदीप यादव में घुसी शेन वॉर्न की आत्मा! 'टर्न' देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

कुलदीप यादव ने यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए एसेक्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने दोनों पारियों में कुल 10 विकेट लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार यह कारनामा किया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Sep 2026 10:35 PM (IST)
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कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की धरती पर अपनी फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया कि एसेक्स के बल्लेबाजों के लिए टिकना मुश्किल हो गया. लीड्स के हेडिंग्ले में यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए कुलदीप ने दोनों पारियों में मिलाकर 10 विकेट झटके. पहली पारी में 4 विकेट लेने वाले कुलदीप ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खास रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया.

यॉर्कशायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 390 रन बनाए. इस दौरान कुलदीप ने बल्ले से भी टीम के लिए योगदान दिया और 94 गेंदों पर 36 रन बनाए. इसके बाद गेंदबाजी की बारी आई तो कुलदीप ने एसेक्स की पहली पारी में 70 रन देकर 4 विकेट झटके. एसेक्स की टीम 171 रन पर सिमट गई.

कुलदीप यादव की टर्न से आई शेन वॉर्न की याद

कुलदीप के शानदार प्रदर्शन में उनकी गेंदों का टर्न और कंट्रोल खास नजर आया. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन की तुलना महान स्पिनर शेन वॉर्न से की जा रही है.  लेकिन कुलदीप का प्रदर्शन अपने आप में खास रहा. कुलदीप की टर्न का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनके अंदर शेन वॉर्न की आत्मा घुस गई. 

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दूसरी पारी में 6 विकेट का कहर

फॉलोऑन खेलने उतरी एसेक्स की टीम दूसरी पारी में भी कुलदीप की गेंदों का सामना नहीं कर सकी. कुलदीप ने 50 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. एसेक्स की पूरी टीम 113 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह कुलदीप ने मैच में कुल 120 रन देकर 10 विकेट लिए. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका पहला 10 विकेट हॉल और करियर का सबसे बेहतरीन मैच प्रदर्शन है.

यॉर्कशायर ने पारी और 106 रन से जीता मैच

कुलदीप के शानदार प्रदर्शन के दम पर यॉर्कशायर ने एसेक्स को एक पारी और 106 रन से हरा दिया. मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया. दूसरी पारी में 6 विकेट लेने वाले कुलदीप इस जीत के सबसे बड़े सितारों में रहे. इस जीत से यॉर्कशायर की डिविजन-1 में जगह लगभग सुरक्षित हो गई.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Yorkshire Essex
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