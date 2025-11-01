Pro Kabaddi League 2025: दिल्ली की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उसे "दबंग" कहा जाता है. त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (PKL) 2025 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने रोमांचक मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया. इस जीत के साथ दिल्ली ने इतिहास रचते हुए पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स की बराबरी कर ली है, जो दो या उससे अधिक बार चैंपियन बनी हैं.

दिल्ली को मिला करोड़ों रुपये का इनाम

इस शानदार जीत के बाद दबंग दिल्ली केसी को 3 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली, जबकि उपविजेता पुनेरी पल्टन को 1.8 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया. टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) का खिताब दिल्ली के कप्तान फजल अत्राचली ने अपने नाम किया. वहीं, रेडर ऑफ द सीजन बने अयान लोहकाब, और डिफेंडर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड नवदीप को मिला.

नीरज नरवाल और अजिंक्य पवार बने हीरो

फाइनल में दिल्ली के लिए जीत के हीरो रहे नीरज नरवाल (9 पॉइंट्स) और अजिंक्य पवार (6 पॉइंट्स). दोनों ने दबाव की घड़ी में शानदार रेड्स करते हुए टीम को बढ़त दिलाई. हालांकि, दिल्ली के स्टार खिलाड़ी आशू शुरुआत में बिल्कुल लय में नहीं दिखे. पहले 10 मिनट तक उनका खाता भी नही खुला, लेकिन नीरज और अजिंक्य की जोड़ी ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को बढ़त दिलाई.

डिफेंस में भी दिल्ली ने मजबूत प्रदर्शन किया. फजल अत्राचली ने अंतिम मिनट में पुनेरी के स्टार रेडर आदित्य शिंदे (10 पॉइंट्स) को आउट करके दिल्ली की जीत पर मुहर लगा दी.

फाइनल में उतार-चढ़ाव भरा रहा मुकाबला

पहले हाफ में दिल्ली ने पल्टन को आलआउट करके 14-8 की लीड हासिल की थी, लेकिन पल्टन ने सुपर टैकल की बदौलत वापसी की कोशिश की. तीसरे क्वार्टर में पुनेरी ने स्कोर 25-28 तक पहुंचाया, लेकिन अंत के ओवरों में अनुभव और संयम ने दिल्ली को जीत दिला दी. फजल के आखिरी टैकल और आशू के बोनस पॉइंट ने टीम को तीन अंकों से जीत दिलाई.

दिल्ली और पुनेरी के बीच यह इस सीजन का चौथा मुकाबला था और खास बात यह रही कि पहले इन दोनो के बीच तीन मैच टाई रहे थे. इस बार फाइनल में नतीजा आया, और वो भी दिल्ली के हक में.

कोच जोगिंदर नरवाल का अनोखा रिकॉर्ड

इस जीत के साथ जोगिंदर नरवाल ने भी इतिहास रच दिया. वह मनप्रीत सिंह के बाद दूसरे ऐसे शख्स बने हैं, जिन्होंने कप्तान और कोच दोनों रूपों में प्रो कबड्डी खिताब जीता है.

अब तक के सभी सीजन की विजेता टीमें

सीजन 1: जयपुर पिंक पैंथर्स

सीजन 2: यू मुंबा

सीजन 3, 4, 5: पटना पाइरेट्स

सीजन 6: बेंगलुरु बुल्स

सीजन 7: बंगाल वॉरियर्स

सीजन 8: दबंग दिल्ली केसी

सीजन 9: जयपुर पिंक पैंथर्स

सीजन 10: पुनेरी पल्टन

सीजन 11: हरियाणा स्टीलर्स

सीजन 12: दबंग दिल्ली केसी