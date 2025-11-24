भारत लगातार दूसरी बार बना 'वर्ल्ड चैंपियन', PM मोदी ने तारीफ में जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे 35-28 से हराकर महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. यह फाइनल ढाका में खेला गया और टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया और अपराजित रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची थी. भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

दूसरी ओर चीनी ताइपे भी बिना कोई मैच हारे फाइनल में आई थी, जिसने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 25-18 से हराया था. प्रो कबड्डी लीग में पुनेरी पलटन के कोच और पूर्व भारतीय कप्तान अजय ठाकुर ने भी टीम इंडिया की तारीफ की. वहीं हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत सिंह ने भी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी.

पीएम मोदी ने दी बधाई

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देते हुए कहा, "कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाने के लिए हमारी महिला कबड्डी टीम को बधाई. खिलाड़ियों ने अद्भुत धैर्य, प्रतिभा और समर्पण का परिचय दिया है. यह जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी के खेल में आगे बढ़ने, बड़े सपने देखने और बड़े लक्ष्य देखने के लिए प्रेरित करेगी."

Congratulations to our Indian Women’s Kabaddi Team for making the nation proud by winning the Kabaddi World Cup 2025! They have showcased outstanding grit, skills and dedication. Their victory will inspire countless youngsters to pursue Kabaddi, dream bigger and aim higher. pic.twitter.com/XRM8J2I2h0 — Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025

महिला कबड्डी बहुत तेजी से विश्व में पहचान बना रही है. इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 11 देशों ने भाग लिया था, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए भारत ने बाजी मारी है.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 की नीलामी में इन 7 खिलाड़ियों का बिकना मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया का पावर हिटर भी रह सकता है अनसोल्ड