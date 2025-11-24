भारत लगातार दूसरी बार बना 'वर्ल्ड चैंपियन', PM मोदी ने तारीफ में जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सKabaddiभारत लगातार दूसरी बार बना 'वर्ल्ड चैंपियन', PM मोदी ने तारीफ में जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

Womens Kabaddi World Cup India: भारत ने ढाका में खेले गए फाइनल मैच में चीनी ताइपे 35-28 से हराकर महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 10:12 PM (IST)
भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे 35-28 से हराकर महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. यह फाइनल ढाका में खेला गया और टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया और अपराजित रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची थी. भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

दूसरी ओर चीनी ताइपे भी बिना कोई मैच हारे फाइनल में आई थी, जिसने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 25-18 से हराया था. प्रो कबड्डी लीग में पुनेरी पलटन के कोच और पूर्व भारतीय कप्तान अजय ठाकुर ने भी टीम इंडिया की तारीफ की. वहीं हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत सिंह ने भी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी.

पीएम मोदी ने दी बधाई

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देते हुए कहा, "कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाने के लिए हमारी महिला कबड्डी टीम को बधाई. खिलाड़ियों ने अद्भुत धैर्य, प्रतिभा और समर्पण का परिचय दिया है. यह जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी के खेल में आगे बढ़ने, बड़े सपने देखने और बड़े लक्ष्य देखने के लिए प्रेरित करेगी."

महिला कबड्डी बहुत तेजी से विश्व में पहचान बना रही है. इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 11 देशों ने भाग लिया था, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए भारत ने बाजी मारी है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Nov 2025 10:12 PM (IST)
Indian Kabaddi Team Womens Kabaddi World Cup Kabaddi World Cup 2025
