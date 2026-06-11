हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स‘सचिन के बारे में सिर्फ सुनते थे लोग, वैभव को पूरी दुनिया देख चुकी है’, इस दिग्गज ने दिया ये कैसा बयान

‘सचिन के बारे में सिर्फ सुनते थे लोग, वैभव को पूरी दुनिया देख चुकी है’, इस दिग्गज ने दिया ये कैसा बयान

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने भी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की हैं. उन्होंने बताया कि 'जब सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ रहे थे, तब लोग उनके बारे में अखबारों में पढ़ते थे लेकिन वैभव को सबने देखा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 Jun 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करते नजर आ सकते हैं. 15 वर्षीय वैभव को इस महीने के आखिर में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी चुन लिया गया है. इसके बाद वह जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भी टीम में शामिल होंगे. वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. बता दे कि, वैभव के डेब्यू से पहले ही इंग्लैंड में उनके नाम की चर्चा शुरू हो चुकी है. सीरीज शुरू होने में अभी समय बाकी है, लेकिन जबसे उन्होंने आईपीएल 2026 में अपना जलवा दिखाया है तबसे क्रिकेट जगत की नजरें उन पर टिकी हुई हैं. कई क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण बता रहे हैं. 

हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने भी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है.  गुजरात टाइटंस में उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके बटलर ने अपने यूट्यूब पॉडकास्ट 'For The Love of Cricket' में एक बार फिर युवा बल्लेबाज की चर्चा की.  स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ बातचीत के दौरान बटलर ने कहा कि वैभव को भारतीय टीम में जगह मिलना पूरी तरह से उनकी मेहनत और प्रदर्शन का नतीजा है. उन्होंने कहा, '15 साल के वैभव सूर्यवंशी को बेहद मजबूत भारतीय टीम में मौका मिला है और वह इसके पूरी तरह हकदार हैं.'

बटलर ने आगे कहा कि भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि विश्व कप जीतने वाले कप्तान तक को बाहर बैठना पड़ा है. उन्होंने श्रेयस अय्यर की भी तारीफ की और कहा कि उनके बल्ले से लगातार रन निकले हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम में चुना गया. इसके बाद बटलर ने गुजरात टाइटंस के सहायक कोच अशिष कपूर के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दोनों ने वैभव सूर्यवंशी के आसपास बने माहौल की तुलना सचिन तेंदुलकर के शुरुआती दिनों से की थी.

बटलर के मुताबिक, अशिष कपूर ने उन्हें बताया कि सचिन और वैभव के दौर में सबसे बड़ा अंतर सोशल मीडिया का है. उन्होंने कहा कि आज लगभग हर क्रिकेट प्रशंसक वैभव को खेलते हुए देख चुका है, जबकि उन्होंने अभी तक भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच भी नहीं खेला है. बटलर ने कहा, 'जब सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ रहे थे, तब लोग उनके बारे में अखबारों में पढ़ते थे. उनके टैलेंट की कहानियां सुनाई देती थीं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उन्हें खेलते हुए देखा था. उस समय न सोशल मीडिया था और न ही आज जैसी हाइलाइट्स उपलब्ध थीं.'

यह भी पढ़ें- 6000 संतरे, 300 किलो लाल मछली लेकर विश्व कप खेलने क्यों पहुंची ये फुटबॉल टीम, जवाब जानकर चौंक जाएंगे

उन्होंने आगे कहा, 'वैभव पहले से ही बेहद लोकप्रिय हैं. दुनिया के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट में हर किसी ने उनकी बल्लेबाजी देखी है और यही वजह है कि वह इतने कम समय में बड़ी पहचान बना चुके हैं.' बटलर ने वैभव के आईपीएल प्रदर्शन की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में 700 से ज्यादा रन और 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाला कोई भी बल्लेबाज चयन का हकदार होता है. उनके अनुसार वैभव ने अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम में जगह पूरी तरह से अर्जित की है.

यह भी पढ़ें- भारत के खिलाफ टेस्ट में 6 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज की अफगानिस्तान वनडे टीम में एंट्री, टीम इंडिया के प्लेयर्स में खौफ?

फिलहाल वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका में चल रही वनडे त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया ए टीम का हिस्सा हैं. इसके बाद वह 26 जून से शुरू होने वाली आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए रवाना होंगे और फिर इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम से जुड़ेंगे. 

Published at : 11 Jun 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Jos Buttler Vaibhva Sooryvanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
‘सचिन के बारे में सिर्फ सुनते थे लोग, वैभव को पूरी दुनिया देख चुकी है’, इस दिग्गज ने दिया ये कैसा बयान
‘सचिन के बारे में सिर्फ सुनते थे लोग, वैभव को पूरी दुनिया देख चुकी है’, इस दिग्गज ने दिया ये कैसा बयान
स्पोर्ट्स
कल से शुरू होगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, कब होगी IND vs PAK महाटक्कर? एक क्लिक में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
कल से शुरू होगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, कब होगी IND vs PAK महाटक्कर? एक क्लिक में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
स्पोर्ट्स
6000 संतरे, 300 किलो लाल मछली लेकर विश्व कप खेलने क्यों पहुंची ये फुटबॉल टीम, जवाब जानकर चौंक जाएंगे
6000 संतरे, 300 किलो लाल मछली लेकर विश्व कप खेलने क्यों पहुंची ये फुटबॉल टीम, जवाब जानकर चौंक जाएंगे
स्पोर्ट्स
आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे से पहले भगवान शिव की भक्ति में लीन अभिषेक शर्मा, शेयर की खास तस्वीर
आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे से पहले भगवान शिव की भक्ति में लीन अभिषेक शर्मा, शेयर की खास तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान में जहाज पर अटैक से गुस्से में भारत, US राजनयिक को तुरंत बुलाया, अमेरिका बोला - 'हम इंडिया के...'
ओमान में जहाज पर अटैक से गुस्से में भारत, US राजनयिक को बुलाया, अमेरिका बोला - 'हम इंडिया के...'
बिहार
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने कही बड़ी बात, 'आपने मुझे…'
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप बोले- 'आपने मुझे...'
इंडिया
पंजाब-हरियाणा, चंडीगढ़-दिल्ली, यूपी, सब जगह आएगी 'आफत', मौसम विभाग की नई चेतावनी
पंजाब-हरियाणा, चंडीगढ़-दिल्ली, यूपी, सब जगह आएगी 'आफत', मौसम विभाग की नई चेतावनी
क्रिकेट
कल से शुरू होगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, कब होगी IND vs PAK महाटक्कर? एक क्लिक में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
कल से शुरू होगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, कब होगी IND vs PAK महाटक्कर? एक क्लिक में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
इंडिया
भगवान राम पर टिप्पणी मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किल, FIR खारिज करने का आदेश रद्द, अब क्या होगा?
भगवान राम पर टिप्पणी मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किल, FIR खारिज करने का आदेश रद्द
हेल्थ
Walking Benefits: रोजाना 10 हजार कदम चलने का भ्रम खत्म, सिर्फ 4000 कदम चलकर भी पूरी तरह फिट रहेगा दिल
रोजाना 10 हजार कदम चलने का भ्रम खत्म, सिर्फ 4000 कदम चलकर भी पूरी तरह फिट रहेगा दिल
टेक्नोलॉजी
फोन से निकलने के बाद कहां जाती है हमारी आवाज, सेकेंडों में कैसे तय करती है मीलों का सफर?
फोन से निकलने के बाद कहां जाती है हमारी आवाज, सेकेंडों में कैसे तय करती है मीलों का सफर?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget