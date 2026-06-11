भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करते नजर आ सकते हैं. 15 वर्षीय वैभव को इस महीने के आखिर में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी चुन लिया गया है. इसके बाद वह जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भी टीम में शामिल होंगे. वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. बता दे कि, वैभव के डेब्यू से पहले ही इंग्लैंड में उनके नाम की चर्चा शुरू हो चुकी है. सीरीज शुरू होने में अभी समय बाकी है, लेकिन जबसे उन्होंने आईपीएल 2026 में अपना जलवा दिखाया है तबसे क्रिकेट जगत की नजरें उन पर टिकी हुई हैं. कई क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण बता रहे हैं.

हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने भी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. गुजरात टाइटंस में उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके बटलर ने अपने यूट्यूब पॉडकास्ट 'For The Love of Cricket' में एक बार फिर युवा बल्लेबाज की चर्चा की. स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ बातचीत के दौरान बटलर ने कहा कि वैभव को भारतीय टीम में जगह मिलना पूरी तरह से उनकी मेहनत और प्रदर्शन का नतीजा है. उन्होंने कहा, '15 साल के वैभव सूर्यवंशी को बेहद मजबूत भारतीय टीम में मौका मिला है और वह इसके पूरी तरह हकदार हैं.'

बटलर ने आगे कहा कि भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि विश्व कप जीतने वाले कप्तान तक को बाहर बैठना पड़ा है. उन्होंने श्रेयस अय्यर की भी तारीफ की और कहा कि उनके बल्ले से लगातार रन निकले हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम में चुना गया. इसके बाद बटलर ने गुजरात टाइटंस के सहायक कोच अशिष कपूर के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दोनों ने वैभव सूर्यवंशी के आसपास बने माहौल की तुलना सचिन तेंदुलकर के शुरुआती दिनों से की थी.

बटलर के मुताबिक, अशिष कपूर ने उन्हें बताया कि सचिन और वैभव के दौर में सबसे बड़ा अंतर सोशल मीडिया का है. उन्होंने कहा कि आज लगभग हर क्रिकेट प्रशंसक वैभव को खेलते हुए देख चुका है, जबकि उन्होंने अभी तक भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच भी नहीं खेला है. बटलर ने कहा, 'जब सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ रहे थे, तब लोग उनके बारे में अखबारों में पढ़ते थे. उनके टैलेंट की कहानियां सुनाई देती थीं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उन्हें खेलते हुए देखा था. उस समय न सोशल मीडिया था और न ही आज जैसी हाइलाइट्स उपलब्ध थीं.'

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उन्होंने आगे कहा, 'वैभव पहले से ही बेहद लोकप्रिय हैं. दुनिया के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट में हर किसी ने उनकी बल्लेबाजी देखी है और यही वजह है कि वह इतने कम समय में बड़ी पहचान बना चुके हैं.' बटलर ने वैभव के आईपीएल प्रदर्शन की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में 700 से ज्यादा रन और 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाला कोई भी बल्लेबाज चयन का हकदार होता है. उनके अनुसार वैभव ने अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम में जगह पूरी तरह से अर्जित की है.

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फिलहाल वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका में चल रही वनडे त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया ए टीम का हिस्सा हैं. इसके बाद वह 26 जून से शुरू होने वाली आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए रवाना होंगे और फिर इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम से जुड़ेंगे.