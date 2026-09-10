Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकप्तानी के नए 'किंग' बने ईशान किशन, एक बार फिर टीम को जिताया खिताब

कप्तानी के नए 'किंग' बने ईशान किशन, एक बार फिर टीम को जिताया खिताब

ईशान किशन ने कप्तानी में लगातार बड़ी कामयाबी हासिल की है. पहले SMAT में झारखंड को चैंपियन बनाया और अब दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन को खिताब दिलाया. दोनों फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 10 Sep 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

कप्तानी का मतलब सिर्फ टीम को मैदान पर लीड करना नहीं होता, असली पहचान तब बनती है जब कप्तान खुद आगे बढ़कर टीम को जीत तक पहुंचाए. ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. पहले SMAT में झारखंड को चैंपियन बनाया और अब दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन को खिताब दिलाया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फाइनल में ईशान सिर्फ कप्तान बनकर नहीं, बल्कि टीम के सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आए.

2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड की टीम ने हरियाणा को 69 रन से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था. इस मुकाबले में ईशान ने कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 49 गेंदों पर 101 रन बनाए. उनकी इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. 

यह भी पढ़े: दलीप ट्रॉफी में लिया IPL का बदला, कौन हैं त्र‍िपुराना व‍िजय? जिनकी फिरकी में ढेर वैभव सूर्यवंशी

दलीप ट्रॉफी में भी कप्तानी का जलवा

इसके बाद दलीप ट्रॉफी 2026 में ईशान किशन ने ईस्ट जोन की कप्तानी संभाली. फाइनल में ईस्ट जोन का मुकाबला साउथ जोन से हुआ. मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में मिली बड़ी बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया. इस तरह ईशान की कप्तानी में टीम ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया.

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने बल्ले से भी कमाल किया. उन्होंने पहली पारी में 270 रन की बड़ी पारी खेली और ईस्ट जोन को 708 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

दोनों फाइनल में बने प्लेयर ऑफ द मैच

ईशान के लिए ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने दो अलग-अलग घरेलू टूर्नामेंट में कप्तान रहते हुए अपनी टीम को खिताब दिलाया और दोनों फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने. SMAT में उन्होंने शतक लगाया, जबकि दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 270 और 80 रनों की शानदार पारियां खेलीं.

ईशान किशन के लिए यह दौर कप्तानी और बल्लेबाजी, दोनों लिहाज से खास रहा है. एक तरफ उन्होंने टीमों को खिताब तक पहुंचाया, वहीं बड़े फाइनल मुकाबलों में खुद आगे बढ़कर प्रदर्शन किया. अब उनकी यह शानदार कप्तानी और फाइनल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन उनके रिकॉर्ड में एक खास उपलब्धि के तौर पर दर्ज हो गया है.

यह भी पढ़े:IPL 2027 में भी खेलेंगे एमएस धोनी? CSK खिलाड़ी ने किया अंदर की बात का खुलासा

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
ISHAN KISHAN Ishan Kishan Captain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
'2027 में...', रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कह दी बड़ी बात
'2027 में...', रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कह दी बड़ी बात
स्पोर्ट्स
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की ईस्ट जोन ने जीता दलीप ट्रॉफी का खिताब, मैच ड्रॉ होने पर क्यों मिली ट्रॉफी?
ईस्ट जोन ने जीता दलीप ट्रॉफी का खिताब, मैच ड्रॉ होने पर क्यों मिली ट्रॉफी?
स्पोर्ट्स
Watch: जीत के जश्न में खूब नाचे वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, किया भांगड़ा
Watch: जीत के जश्न में खूब नाचे वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, किया भांगड़ा
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
बिहार
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget