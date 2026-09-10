कप्तानी के नए 'किंग' बने ईशान किशन, एक बार फिर टीम को जिताया खिताब

कप्तानी का मतलब सिर्फ टीम को मैदान पर लीड करना नहीं होता, असली पहचान तब बनती है जब कप्तान खुद आगे बढ़कर टीम को जीत तक पहुंचाए. ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. पहले SMAT में झारखंड को चैंपियन बनाया और अब दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन को खिताब दिलाया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फाइनल में ईशान सिर्फ कप्तान बनकर नहीं, बल्कि टीम के सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आए.

2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड की टीम ने हरियाणा को 69 रन से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था. इस मुकाबले में ईशान ने कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 49 गेंदों पर 101 रन बनाए. उनकी इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

दलीप ट्रॉफी में भी कप्तानी का जलवा

इसके बाद दलीप ट्रॉफी 2026 में ईशान किशन ने ईस्ट जोन की कप्तानी संभाली. फाइनल में ईस्ट जोन का मुकाबला साउथ जोन से हुआ. मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में मिली बड़ी बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया. इस तरह ईशान की कप्तानी में टीम ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया.

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने बल्ले से भी कमाल किया. उन्होंने पहली पारी में 270 रन की बड़ी पारी खेली और ईस्ट जोन को 708 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

दोनों फाइनल में बने प्लेयर ऑफ द मैच

ईशान के लिए ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने दो अलग-अलग घरेलू टूर्नामेंट में कप्तान रहते हुए अपनी टीम को खिताब दिलाया और दोनों फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने. SMAT में उन्होंने शतक लगाया, जबकि दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 270 और 80 रनों की शानदार पारियां खेलीं.

ईशान किशन के लिए यह दौर कप्तानी और बल्लेबाजी, दोनों लिहाज से खास रहा है. एक तरफ उन्होंने टीमों को खिताब तक पहुंचाया, वहीं बड़े फाइनल मुकाबलों में खुद आगे बढ़कर प्रदर्शन किया. अब उनकी यह शानदार कप्तानी और फाइनल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन उनके रिकॉर्ड में एक खास उपलब्धि के तौर पर दर्ज हो गया है.