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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सईशान किशन ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना टी20 रिकॉर्ड

ईशान किशन ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना टी20 रिकॉर्ड

ईशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में बिना आउट हुए 80 रन की पारी खेलकर टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का 2016 का फिफ्टी-प्लस स्कोर का आंकड़ा पीछे छोड़ दिया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 02 Oct 2026 11:19 AM (IST)
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ईशान किशन के बल्ले ने एक बार फिर कमाल दिखाया है और इस बार उनकी पारी ने सीधे विराट कोहली के एक पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है . एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ ईशान ने मुश्किल पिच पर बिना आउट हुए 80 रन की शानदार पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर बनाने के मामले में विराट कोहली का 2016 का आंकड़ा पीछे छोड़ दिया.

श्रीलंका के खिलाफ भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. टीम ने 87 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. ऐसे समय में ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और तेजी से रन बनाते हुए भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. उन्होंने 46 गेंदों पर बिना आउट हुए 80 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 173.91 रहा. ईशान की पारी के दम पर भारत ने 20 ओवर में 169 रन बनाए.

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कोहली के 10 साल पुराने आंकड़े को छोड़ा पीछे

ईशान का 2026 में यह 8वां फिफ्टी-प्लस स्कोर है. वहीं विराट कोहली ने 2016 में टी20 इंटरनेशनल में 7 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए थे. ईशान ने 8वां फिफ्टी-प्लस स्कोर बनाकर कोहली के इस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है. 

अब सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड पर नजर

ईशान अब सूर्यकुमार यादव के आंकड़े के भी करीब हैं. सूर्यकुमार ने 2022 में एक कैलेंडर ईयर में 9 फिफ्टी-प्लस स्कोर बनाए थे. यानी ईशान को इस आंकड़े की बराबरी करने के लिए अब सिर्फ एक और फिफ्टी-प्लस स्कोर चाहिए. 

1000 रन के करीब पहुंचे ईशान

2026 में ईशान अब तक 28 टी20 इंटरनेशनल में 985 रन बना चुके हैं. उनका औसत 37.88 और स्ट्राइक रेट 171.3 है.  उनके नाम 1 शतक और 7 अर्धशतक हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 1,164 रन बनाकर एक कैलेंडर ईयर में भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन का रिकॉर्ड बनाया था. ईशान को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब 180 रन और बनाने होंगे.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल की कप्तानी पर हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
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