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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच Yuzvendra Chahal सड़क पर सिगरेट पीते दिखे? कार से फेंकी तो मचा बवाल; देखें वीडियो

IPL 2026 के बीच Yuzvendra Chahal सड़क पर सिगरेट पीते दिखे? कार से फेंकी तो मचा बवाल; देखें वीडियो

Yuzvendra Chahal Viral Smoking Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यजुवेंद्र चहल चलती में कार में सिरगेट पीने के बाद उसे रोड पर फेंक रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 11 Apr 2026 04:36 PM (IST)
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Yuzvendra Chahal Viral Smoking Video Claim: भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) एक बार फिर विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चहल ने पहले तो चलती कार में सिगरेट पी और फिर उसे बीच रोड पर ही फेंक दिया. यह दावा आईपीएल 2026 के बीच सामने आया है. 

बता दें कि चहल आईपीएल के मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं. गौर करने वाली बात यह है कि वह टीम इंडिया से लंबे वक्त से बाहर चल रहे हैं. ऐसे में वायरल वीडियो और भी कई सवाल खड़े करता है. तो आइए जानते हैं कि वायरल वीडियो की असल हकीकत क्या है. 

यहां देखें वीडियो 

इस बात को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह वीडियो अभी का है या पुराना है. इसके अलावा वीडियो किस जगह का है, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है. 

क्या सिगरेट पीने वाले शख्स चहल ही हैं?

वीडियो में एक लग्जरी कार में चहल के जैसा शख्स ही सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो को एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि कई लोगों ने शेयर किया है. सभी ने दावा किया कि कार में चहल ही सिगरेट पी रहे थे और उन्हें बीच रोड पर सिगरेट फेंकी. हालांकि हम इस बात की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं कि सिगरेट पीने वाले शख्स भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ही हैं. 

टीम इंडिया में नहीं मिल रही जगह 

भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले चहल को लंबे वक्त से टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है. उन्होंने मेन इन ब्लू के लिए आखिरी मैच अगस्त, 2023 में खेला था. लिहाजा उन्हें भारतीय टीम से बाहर हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 35 वर्षीय चहल की टीम इंडिया में वापसी हो पाती है या नहीं. 

 

यह भी पढ़ें: SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास

Published at : 11 Apr 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Smoking Cigarette Yuzvendra Chahal IPL 2026
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