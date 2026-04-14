IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, देखें वीडियो

Yashasvi Jaiswal With Rumored Girlfriend: यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. मौजूदा वक्त में जायसवाल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें पायदान पर मौजूद हैं. टूर्नामेंट में जायसवाल सिर्फ अपनी बैटिंग को लेकर नहीं बल्कि अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. एक वीडियो में जायसवाल एयरपोर्ट पर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड मैडी हैमिल्टन (Maddie Hamilton) के साथ नजर आए.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एयरपोर्ट पर जायसवाल के साथ उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड नजर आ रही हैं. इस वीडियो ने तेजी से फैंस का ध्यान खींचा. वीडियो में देखा जा सकता है कि जायसवाल रुककर एक फैन को टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ भी देते हैं.

हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह वीडियो मौजूदा यानी आईपीएल के 19वें सीजन का है या फिर पुराना है. इसके अलावा इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वीडियो किस एयरपोर्ट का है.

Yashasvi Jaiswal with his girlfriend Maddie Hamilton at Hyderabad Airport. ❤ pic.twitter.com/TWsyh7Qr1S — Sonu (@Cricket_live247) April 14, 2026

IPL 2026 में राजस्थान को कर रही सपोर्ट

सीजन का 21वां मुकाबला बीते सोमवार (13 अप्रैल) हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. इस मुकाबले में मैडी हैमिल्टन राजस्थान की जर्सी पहनकर स्टेडियम में नजर आई थीं, जिसकी उन्होंने इस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी.



कौन हैं मैडी हैमिल्टन?

कथित तौर पर मैडी हैमिल्टन यूके की रहने वाली हैं. वह एक स्टूडेंट हैं. उन्हें कई बार जायसवाल के साथ स्पॉट किया जा चुका है. 2024 में भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेले गए टेस्ट मैच में भी मैडी हैमिल्टन स्पॉट हुई थीं. वह टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए नजर आई थीं. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अब तक जायसवाल या फिर मैडी की तरफ से रिश्ते पर किसी तरह की मोहर नहीं लगाई है. लेकिन दोनों का बार-बार साथ नजर आना कुछ इशारा जरूर कर रहा है.

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