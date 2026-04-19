2028 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया कैसी दिखेगी, इसको लेकर अभी से प्लान सामने आने लगे हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. ताजा रिपोर्ट्स अनुसार चयन समिति श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कप्तानी सौंपना चाहती है. इसका मतलाब सूर्यकुमार यादव की टीम में जगह खतरे में पड़ती दिख रही है, जो कई महीनों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं.

श्रेयस अय्यर होंगे नए कप्तान

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सूर्यकुमार यादव के बाद टी20 टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी जा सकती है. श्रेयस को इंडियन प्रीमियर लीग में कप्तानी का खूब सारा अनुभव है और IPL 2026 में पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार BCCI के एक सूत्र ने बताया अय्यर ने आखिरी टी20 मैच साल 2023 में खेला था और वे अभी टीम का हिस्सा नहीं हैं. उन्हें वापस बुलाकर अचानक कप्तानी सौंप देना बहुत बड़ा फैसला होगा. फिलहाल ध्यान 2027 ODI वर्ल्ड कप पर है, ऐसे में चयनकर्ताओं को टी20 की लीडरशिप को लेकर सोचने का समय मिल गया है.

अय्यर को कप्तानी का अनुभव

श्रेयस अय्यर को कप्तानी में खूब सारा अनुभव है. 2018 में अय्यर को दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी मिली थी. उनकी ही कप्तानी में दिल्ली की टीम IPL 2020 के फाइनल तक पहुंची थी. 2022 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन किया और उसके 2 साल बाद 2024 में अय्यर की कप्तानी में KKR की टीम ने ट्रॉफी उठाई.

उन्होंने पंजाब किंग्स की भी किस्मत बदल डाली है. जो पंजाब की टीम 2014 के बाद कभी फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई थी, श्रेयस अय्यर ने अपनी शानदार लीडरशिप स्किल्स के बलबूते पंजाब को 11 साल बाद फाइनल में पहुंचाया. अब IPL 2026 में भी अय्यर बतौर कप्तान बेहतरीन रहे हैं. अब तक पंजाब एकमात्र टीम है जो मौजूदा सीजन में अजेय रही है और पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बैठी हुई है.

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