नाम याद रखना, मुकुल चौधरी, लखनऊ को जिताया हारा हुआ मैच; अकेले कोलकाता के जबड़े से छीनी जीत

KKR vs LSG Full Match Highlights: लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया है. मुकुल चौधरी ने अकेले पूरा मैच पलट कर रख दिया और लखनऊ को हारी हुई बाजी जिताकर ही दम लिया. ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में कोलकाता की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए थे. जवाब में LSG के लिए मुकुल चौधरी ने अंतिम गेंद पर एक रन भागकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की. मुकुल ने 27 गेंद में 54 रन की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 छक्के निकले.

मुकुल चौधरी ने आखिरी 4 ओवर में पलट दिया मैच

लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी में 16वें ओवर तक KKR का जीतना तय लग रहा था. किसने सोचा था कि 21 साल के मुकुल चौधरी तबाही मचाते हुए पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख देंगे. 16वें ओवर तक लखनऊ का स्कोर 128-7 था. 4 ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 54 रन बनाने थे. 17वें ओवर के अंत तक भी कोलकाता की जीत की संभावनाएं प्रबल थीं.

मैच का रुख पलटा 18वें ओवर में जब कार्तिक त्यागी के ओवर में मुकुल चौधरी ने गीयर बदलते हुए 2 छक्के जड़ दिए और ओवर में कुल 13 रन बटोरे. मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आया खड़ा हुआ था और अंतिम 2 ओवरों में लखनऊ को जीत के लिए 30 रन बनाने थे. 19वें ओवर में कैमरून ग्रीन 19 रन लुटा बैठे. ग्रीन की आखिरी गेंद पर जो छक्का आया, उसने लखनऊ के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए थे.

अंतिम ओवर की कहानी, आखिरी गेंद पर आई जीत

अंतिम ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 14 रन बनाने थे. पहली ही गेंद पर आवेश खान ने सिंगल रन भागकर अपना सहयोग दिया. वैभव अरोड़ा गेंदबाजी कर रहे थे, जो दूसरी गेंद पर छक्का खा बैठे. LSG का खेमा खुश होने लगा था, लेकिन तभी वैभव अरोड़ा ने अगली दोनों गेंद डॉट करवा कर कोलकाता की क्षण भर के लिए वापसी करवाई.

KKR की सारी उम्मीदें जब धरी की धरी रह गईं, जब पांचवीं गेंद पर मुकुल चौधरी ने छक्का जड़ दिया, जो केकेआर की जीत की उम्मीदों को लगे थप्पड़ के समान था. सुपर ओवर की संभावना अब भी बनी हुई थी. मुकुल गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं कर पाए. वैभव अपना काम कार चुके थे क्योंकि उन्हें मुकुल को बीट करना था, लेकिन विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी स्टंप्स पर गेंद नहीं मार पाए. इस तरह अंतिम गेंद पर लखनऊ ने रोमांचक जीत दर्ज की.