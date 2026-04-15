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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Virat Kohli Injury: क्या आज लखनऊ के खिलाफ नहीं खेलेंगे विराट कोहली? जानें इंजरी पर क्या है ताजा अपडेट

Virat Kohli Injury: क्या आज लखनऊ के खिलाफ नहीं खेलेंगे विराट कोहली? जानें इंजरी पर क्या है ताजा अपडेट

Virat Kohli Injury Update: क्या विराट कोहली आज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे? इंजरी के चलते यह सवाल तेजी से उठ रहा है. तो आइए जानते हैं कि ताजा अपडेट क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Apr 2026 03:49 PM (IST)
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Will Virat Kohli Play Today Against LSG: विराट कोहली आज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में खेलेंगे या नहीं? उनकी कथित एड़ी की चोट के चलते यह सवाल जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है. टूर्नामेंट में आज 23वां लीग मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा. मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. तो आइए मैच से पहले जानते हैं कि कोहली की इंजरी को लेकर ताजा अपडेट क्या है. 

बता दें कि बेंगलुरु ने पिछला मुकाबला 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला था. मैच में बेंगलुरु ने पहले बैटिंग की थी. कोहली बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे थे. उन्होंने 38 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रनों की पारी खेली थी. लेकिन इसके बाद कोहली फील्डिंग के लिए फील्ड पर नजर नहीं आए थे. इसके बाद खबरें तेज हुईं कि कोहली एड़ी की चोट से परेशान है, जिसके चलते वह फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे. 

क्या आज लखनऊ के खिलाफ खेलेंगे मैच?

एक सोशल मीडिया पर यूजर ने विराट कोहली की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कोहली दर्द में हैं और उनके पैर पर पट्टी बंधी हुई है. उन्हें भागने में दिक्कत हो रही है और फिजियो के साथ अपनी इंजरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन खेलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. 

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि कोहली की इंजरी पर फ्रेंचाइजी की तरफ से किसी भी तरह का कोई अपडेट शेयर नहीं किया गया है. लेकिन दूसरी तरफ गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि मुंबई के खिलाफ मुकाबले में कोहली का फील्डिंग के लिए मैदान पर न उतरना कुछ तो इशारा करता है. ऐसा नजारा शायद ही देखने को मिलता हो कि कोहली बैटिंग के बाद फील्डिंग के लिए मैदान पर न उतरें. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोहली लखनऊ के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर उतरते हैं या नहीं. 

जीत का चौका लगाना चाहेगी आरसीबी 

बेंगलुरु ने अब तक सीजन में चार मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 3 में जीत हासिल की है. लखनऊ के खिलाफ टीम अपने पांचवें लीग मैच के लिए मैदान पर उतरेगी. इस मैच को अपने नाम कर टीम जीत का चौका लगाने की तरफ जरूर देखना चाहेगी.

 

यह भी पढ़ें: Watch: लड़की को महंगा पड़ा IPL मैच में Reel बनाना, 70 हजार रुपये का फटका; जानिए पूरा मामला

Published at : 15 Apr 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Virat Kohli Injury LSG VS RCB IPL 2026
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