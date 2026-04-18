हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Virat Kohli IPL 2026: क्या आज भी इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलेंगे विराट कोहली? जानें ताजा अपडेट; दिल्ली से है मैच

Virat Kohli IPL 2026: क्या आज भी इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलेंगे विराट कोहली? जानें ताजा अपडेट; दिल्ली से है मैच

Virat Kohli: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ विराट कोहली इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए नजर आए थे. क्या आज दिल्ली के खिलाफ भी कोहली बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे?

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 Apr 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

Will Virat Kohli Play As Impact Player Against DC Today: विराट कोहली बीते बुधवार (15 अप्रैल) लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेले गए IPL 2026 के 23वें लीग मैच में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए नजर आए थे. यह आईपीएल इतिहास में पहला मौका था कि जब कोहली इम्पैक्ट प्लेयर बनकर मैदान पर उतरे थे. तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या आज दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी कोहली इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आएंगे?

बता दें कि लखनऊ के खिलाफ इम्पैक्ट प्लेयर बनकर उतरने से पहले 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में कोहली फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे थे. उन्हें एड़ी में कुछ दिक्कत थी. इसके अलावा कोहली ने मैच के बाद बताया था कि वह पूरी तरह से फिट नहीं थे. 

यह भी पढ़ें- IPL 2026 Points Table: लगातार 5वीं हार, कोलकाता होगी सबसे पहले बाहर! देखें गुजरात की जीत से कितना बदला पॉइंट्स टेबल

क्या आज दिल्ली के खिलाफ भी इम्पैक्ट प्लेयर बनकर उतरेंगे कोहली?

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंगलुरु तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कोहली के खेलने को लेकर बड़ा अपडेट दिया. हेजलवुड ने यह तो कंफर्म कर दिया कि कोहली मैच में खेलेंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में रहकर खेलेंगे या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है. 

हेजलवुड ने कहा, "वह (विरोट कोहली) जाहिर तौर पर खेलेंगे. यह इस बारे में है कि वह मैदान पर कितना योगदान दे सकते हैं. वह एनर्जी लाते हैं और सबसे बेस्ट फील्डर्स में से एक हैं. हम चाहेंगे कि वह पूरी तरह से आएं. जहां तक मैं जानता हूं, वह बैठने वालों में से नहीं हैं. वह हमेशा हिस्सा लेना चाहते हैं और इम्पैक्ट डालना चाहते हैं."

यह भी पढ़ें- IPL 2026 में KKR की लगातार 5वीं हार पर बिखरे अजिंक्य रहाणे, बोले- मैच हारने के तुरंत बाद...

सीजन में कोहली का शानदार प्रदर्शन

सीजन में कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है. उन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनकी 5 पारियों में बैटिंग करते हुए 57 की औसत और 158.33 के स्ट्राइक रेट से 228 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले. सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली दूसरे पायदान पर हैं. 

 

यह भी पढ़ें: आज RCB और DC के बीच मैच, जानें बेंगलुरु-दिल्ली की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Published at : 18 Apr 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru Vs Delhi Capitals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Virat Kohli IPL 2026: क्या आज भी इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलेंगे विराट कोहली? जानें ताजा अपडेट; दिल्ली से है मैच
क्या आज भी इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलेंगे विराट कोहली? जानें ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
IPL 2026 Points Table: लगातार 5वीं हार, कोलकाता होगी सबसे पहले बाहर! देखें गुजरात की जीत से कितना बदला पॉइंट्स टेबल 
लगातार 5वीं हार, KKR होगी सबसे पहले बाहर! देखें गुजरात की जीत से कितना बदला पॉइंट्स टेबल 
आईपीएल 2026
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
आईपीएल 2026
IPL 2026 में KKR की लगातार 5वीं हार पर बिखरे अजिंक्य रहाणे, बोले- मैच हारने के तुरंत बाद...
KKR की लगातार 5वीं हार पर बिखरे अजिंक्य रहाणे, बोले- मैच हारने के तुरंत बाद...
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hormuz Crisis: 'अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो...', होर्मुज में जहाजों की छूट के बाद ईरान ने फिर दी ट्रंप को धमकी
'अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो...', होर्मुज में जहाजों की छूट के बाद ईरान ने फिर दी ट्रंप को धमकी
इंडिया
गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट
गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण बिल गिरा तो अपर्णा यादव ने जलाया सपा-कांग्रेस का झंडा, कहा- देश माफ नहीं करेगा
महिला आरक्षण बिल गिरा तो अपर्णा यादव ने जलाया सपा-कांग्रेस का झंडा, कहा- देश माफ नहीं करेगा
आईपीएल 2026
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने 'ऑस्कर' को क्यों कहा थैंक्यू? बोले- 'अब दुनिया के बादशाह जैसा महसूस हो रहा है'
शाहरुख खान ने 'ऑस्कर' को क्यों कहा थैंक्यू? बोले- 'अब बादशाह जैसा महसूस हो रहा है'
इंडिया
Iran-US War: तेल-LPG की टेंशन खत्म? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत को होगा बड़ा फायदा, जानें पूरी बात
तेल-LPG की टेंशन खत्म? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत को होगा बड़ा फायदा, जानें पूरी बात
टेक्नोलॉजी
AI का ज्यादा यूज करने वाले संभल जाएं, आपकी नींद उड़ा देगी यह नई स्टडी
AI का ज्यादा यूज करने वाले संभल जाएं, आपकी नींद उड़ा देगी यह नई स्टडी
ट्रेंडिंग
Horse At ATM Viral Video: कैश खत्म हो गया क्या.... SBI के ATM पर पहुंचा घोड़ा, गेट खोलने के लिए काटा बवाल! वीडियो वायरल
कैश खत्म हो गया क्या.... SBI के ATM पर पहुंचा घोड़ा, गेट खोलने के लिए काटा बवाल! वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget