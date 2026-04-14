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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या आज KKR के खिलाफ खेलेंगे MS Dhoni? CSK फैंस को यहां मिलेगा सीधा जवाब 

क्या आज KKR के खिलाफ खेलेंगे MS Dhoni? CSK फैंस को यहां मिलेगा सीधा जवाब 

MS Dhoni: आज के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें मैदान पर होंगी. मैच से पहले सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या आज एमएस धोनी खेलेंगे? यहां आपको इसका जवाब मिलेगा

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 14 Apr 2026 03:42 PM (IST)
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Will MS Dhoni Play Today Match Against KKR: आज यानी 14 अप्रैल मंगलवार को आईपीएल 2026 का 22वां लीग मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा. मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. मैच से पहले फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या आज के मैच में एमएस धोनी सीएसके के खिलाफ खेलेंगे? यहां आपको इस सवाल का सीधा जवाब मिलेगा. 

चेन्नई सीजन में चार लीग मैच खेल चुकी है. कोलकाता के खिलाफ टीम पांचवें लीग मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी. पिछले चारों ही मैचों में धोनी प्लेइंग 11 से बाहर रहे हैं. काफ इंजरी के कारण रिहैब से गुजर रहे धोनी को लेकर फ्रेंचाइजी ने 28 मार्च को एक बयान जारी कर बताया था कि माही करीब 2 हफ्तों तक बाहर रह सकते हैं.

क्या आज कोलकाता के खिलाफ खेलेंगे एमएस धोनी?

28 मार्च के बाद से 2 हफ्तों का वक्त गुजर चुका है. ऐसे में सवाल और मजबूती के साथ निकलकर आता है कि क्या धोनी आज कोलकाता के खिलाफ खेलेंगे? तो इस सवाल सवाल का जवाब शायद 'नहीं' होगा. रिहैब के शुरुआती चरण में धोनी टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे. लेकिन अब वह अभ्यास के लिए मैदान पर नजर आ रहे हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी को पूरी तरह मैच फिट होने के लिए और वक्त चाहिए है. भले ही वो मैदान पर ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं, लेकिन मैच खेलने के लिए तैयार नहीं हैं. माही को दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले भी अभ्यास करते हुए देखा गया था. कोलकाता के खिलाफ मैच से पहले भी धोनी अभ्यास करते हुए दिखे हैं. 

गौर करने वाली बात यह है कि धोनी अभ्यास में बहुत कम हिस्सा ले रहे हैं. धोनी ने कोलकाता के खिलाफ मैच से एक दिन पहले सोमवार को चेपॉक में लाइट ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था. उन्होंने विकेटकीपिंग का भी अभ्यास नहीं किया था. इससे कहीं न कहीं साफ हो जाता है कि धोनी का खेलना काफी मुश्किल है. 

खस्ता हाल में चेन्नई 

चेन्नई के लिए सीजन की शुरुआत बहुत खराब रही. टीम ने शुरुआती 3 मैचों में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, पंजाब किंग्स के खिलाफ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना किया. फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए चौथे मैच में चेन्नई ने पहली जीत हासिल की. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के बीच KKR का स्टार खिलाड़ी 2 साल के लिए बैन, अचानक फैसले से सब हैरान

Published at : 14 Apr 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
CSK Vs KKR MS DHONI IPL 2026
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