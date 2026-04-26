क्या आज GT के खिलाफ चेपॉक में खेलेंगे एमएस धोनी? मैच से पहले जानिए ताजा अपडेट
MS Dhoni: आज चेन्नई सुपर किंग्स का मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ है. तो आइए जानते हैं कि क्या इस मुकाबले में एमएस धोनी खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं.
Will MS Dhoni Play Against GT Today: आईपीएल 2026 में सभी टीमें कम से अपने आधे-आधे लीग मैच खेल चुकी हैं. लिहाजा टूर्नामेंट का आधा लीग स्टेज समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी मैदान पर नजर नहीं आए हैं. आज यानी रविवार (26 अप्रैल) को चेन्नई अपने आठवें लीग मैच के लिए मैदान पर उतरेगी. लेकिन मैच से पहले फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या आज धोनी खेलेंगे? तो आइए जानते हैं कि धोनी को लेकर ताजा अपडेट क्या है.
आज सीजन का 37वां मुकाबला चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में चेन्नई ने 103 रनों से जीत दर्ज की थी. उस मैच से पहले धोनी की वापसी को लेकर चर्चा तेज थी.
क्या आज गुजरात के खिलाफ खेलेंगे एमएस धोनी?
मुंबई और चेन्नई के बीच हुए मुकाबले के दौरान सीएसके के बैटिंग कोच माइकल हसी ने साफ कर दिया था कि धोनी की वापसी विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में होंगी. धोनी सिर्फ बल्लेबाज की भूमिका में नहीं खेलेंगे. माइकल हसी ने धोनी की फिटनेस पर अपडेट देते हुए कहा था, "हमें उम्मीद है कि यह अगले कुछ मैचों में हो सकता है, लेकिन अपना बेस्ट करने के लिए उन्हें लगभग 100% फिट होना होगा."
हसी ने आगे कहा था, "वह अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं. मुझे पता है कि वह जल्द से जल्द वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और फैंस एमएस धोनी को मैदान पर वापस देखने के लिए बेताब हैं."
The OG Keepers Club 💛🫂#WhistlePodu #GTvCSK pic.twitter.com/qd5VzpEf3B— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 25, 2026
धोनी के अभ्यास का वीडियो आया
गौर करने वाली बात यह है कि चेन्नई की तरफ से आज गुजरात के खिलाफ होने वाले मुकाबले में धोनी के खेलने पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है. लेकिन दूसरी तरफ, फ्रेंचाइजी ने धोनी के अभ्यास की वीडियो भी शेयर की है. हालांकि अभ्यास के वीडियो इससे पहले भी आ चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज धोनी मैदान पर उतरते हैं या नहीं.
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Source: IOCL