हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या आज GT के खिलाफ चेपॉक में खेलेंगे एमएस धोनी? मैच से पहले जानिए ताजा अपडेट  

क्या आज GT के खिलाफ चेपॉक में खेलेंगे एमएस धोनी? मैच से पहले जानिए ताजा अपडेट  

MS Dhoni: आज चेन्नई सुपर किंग्स का मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ है. तो आइए जानते हैं कि क्या इस मुकाबले में एमएस धोनी खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 Apr 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

Will MS Dhoni Play Against GT Today: आईपीएल 2026 में सभी टीमें कम से अपने आधे-आधे लीग मैच खेल चुकी हैं. लिहाजा टूर्नामेंट का आधा लीग स्टेज समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी मैदान पर नजर नहीं आए हैं. आज यानी रविवार (26 अप्रैल) को चेन्नई अपने आठवें लीग मैच के लिए मैदान पर उतरेगी. लेकिन मैच से पहले फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या आज धोनी खेलेंगे? तो आइए जानते हैं कि धोनी को लेकर ताजा अपडेट क्या है. 

आज सीजन का 37वां मुकाबला चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में चेन्नई ने 103 रनों से जीत दर्ज की थी. उस मैच से पहले धोनी की वापसी को लेकर चर्चा तेज थी. 

क्या आज गुजरात के खिलाफ खेलेंगे एमएस धोनी?

मुंबई और चेन्नई के बीच हुए मुकाबले के दौरान सीएसके के बैटिंग कोच माइकल हसी ने साफ कर दिया था कि धोनी की वापसी विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में होंगी. धोनी सिर्फ बल्लेबाज की भूमिका में नहीं खेलेंगे. माइकल हसी ने धोनी की फिटनेस पर अपडेट देते हुए कहा था, "हमें उम्मीद है कि यह अगले कुछ मैचों में हो सकता है, लेकिन अपना बेस्ट करने के लिए उन्हें लगभग 100% फिट होना होगा."

हसी ने आगे कहा था, "वह अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं. मुझे पता है कि वह जल्द से जल्द वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और फैंस एमएस धोनी को मैदान पर वापस देखने के लिए बेताब हैं."

धोनी के अभ्यास का वीडियो आया 

गौर करने वाली बात यह है कि चेन्नई की तरफ से आज गुजरात के खिलाफ होने वाले मुकाबले में धोनी के खेलने पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है. लेकिन दूसरी तरफ, फ्रेंचाइजी ने धोनी के अभ्यास की वीडियो भी शेयर की है. हालांकि अभ्यास के वीडियो इससे पहले भी आ चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज धोनी मैदान पर उतरते हैं या नहीं. 

 

यह भी पढे़ं: RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप

Published at : 26 Apr 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Chennai Super Kings Vs Gujarat Titans CSK Vs GT MS DHONI IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
क्या आज GT के खिलाफ चेपॉक में खेलेंगे एमएस धोनी? मैच से पहले जानिए ताजा अपडेट  
क्या आज GT के खिलाफ चेपॉक में खेलेंगे एमएस धोनी? मैच से पहले जानिए ताजा अपडेट  
आईपीएल 2026
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
आईपीएल 2026
986 रन, 59 छक्के और 96 चौके... टूट गए सारे रिकॉर्ड, IPL 2026 के एक दिन में लिख गया नया इतिहास
986 रन, 59 छक्के और 96 चौके... टूट गए सारे रिकॉर्ड, IPL 2026 के एक दिन में लिख गया नया इतिहास
आईपीएल 2026
'हमने बहुत सारे कैच...', SRH के खिलाफ राजस्थान को क्यों मिली हार? रियान पराग ने एक लाइन में दिया जवाब 
'हमने बहुत सारे कैच...', SRH के खिलाफ राजस्थान को क्यों मिली हार? रियान पराग ने दिया जवाब 
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Firing Video: ट्रंप टेबल के नीचे छिपे, मेलानिया बुरी तरह घबराईं... वॉशिंगटन होटल में फायरिंग का वीडियो आया सामने
ट्रंप टेबल के नीचे छिपे, मेलानिया बुरी तरह घबराईं... वॉशिंगटन होटल में फायरिंग का वीडियो आया सामने
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में मराठी भाषा विवाद में 11 MNS नेता गिरफ्तार, जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
मुंबई में मराठी भाषा विवाद में 11 MNS नेता गिरफ्तार, जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
विश्व
'होर्मुज में नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज शरीफ को दो टूक
'नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज को दो टूक
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
आईपीएल 2026
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
दिल्ली NCR
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
लाइफस्टाइल
Life in Kolkata: जिंदगी जीने के हिसाब से कैसा शहर है कोलकाता? अच्छा या खराब... रेटिंग से समझें
जिंदगी जीने के हिसाब से कैसा शहर है कोलकाता? अच्छा या खराब... रेटिंग से समझें
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget