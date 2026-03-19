मथीशा पाथिराना IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं? हैरान करने वाला अपडेट सामने आया

मथीशा पाथिराना के नाम पर बवाल मचा है, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे या नहीं. अब रेवस्पोर्टज की एक रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है कि पाथिराना बहुत जल्द KKR के स्क्वाड को जॉइन करेंगे और 2 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पाथिराना को 18 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था.

सूत्रों की मानें तो मथीशा पाथिराना को 25-27 मार्च तक IPL 2026 में खेलने की मंजूरी मिल सकती है, जबकि आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है. सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही थीं कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाथिराना को आईपीएल में खेलने के लिए NOC नहीं दिया है. रेवस्पोर्टज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह खबर झूठ है और पाथिराना ने अभी तक एनओसी के लिए आवेदन ही नहीं किया है.

आईपीएल में भाग लेना है, तो उससे पहले पाथिराना को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. एनओसी मिलने को लेकर कोई समस्या नहीं है, एक बार पाथिराना फिट हो जाएंगे, तभी उन्हें NOC प्रदान की जाएगी. अच्छी खबर ये है कि उन्होंने नेट्स में अभ्यास करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं. पाथिराना के कारीबियों का मानना है कि वो आईपीएल 2026 से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे.

मथीशा पाथिराना को टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के दौरान चोट आई थी, जिसके कारण उन्हें वर्ल्ड कप के बाकी मैचों से बाहर होना पड़ा था. रिपोर्ट अनुसार पाथिराना की फिटनेस संबंधी जानकारी कोलकाता नाइट राइडर्स तक पहुंचा दी गई है. KKR और उसके फैंस के लिए अच्छी खबर है कि पाथिराना 2 अप्रैल को SRH के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.

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