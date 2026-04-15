लखनऊ के खिलाफ RCB की प्लेइंग इलेवन से क्यों बाहर हुए विराट कोहली, क्या नहीं खेल रहे आज का मैच?
Virat Kohli: आज विराट कोहली लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं. तो आइए जानते हैं उन्हें बाहर क्यों किया गया.
Why Virat Kohli Not in RCB Playing 11: विराट कोहली आईपीएल 2026 के 23वें लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं. मुकाबले के लिए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. लिहाजा बेंगलुरु की टीम रन चेज के लिए मैदान पर उतरेगी.
बता दें कि कोहली को बेंगलुरु के इम्पैक्ट सब खिलाड़ियों में रखा गया है. इससे कहीं न कहीं यह साफ हो जाता है कि चेज के दौरान कोहली की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है. सीधा मतलब यह है कि कोहली मैदान पर फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक कोहली को प्लेइंग 11 से बाहर क्यों किया गया.
प्लेइंग 11 से क्यों बाहर हुए विराट कोहली?
आरसीबी ने पिछला मैच 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बैटिंग की थी. कोहली ने 38 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन स्कोर किए थे. लेकिन अगली पारी के दौरान कोहली फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे थे.
कथित तौर पर कोहली एड़ी की चोट से परेशान थे, जिसके चलते वह फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं आए थे. इसी वजह से कोहली को लखनऊ के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया. हालांकि कप्तान रजत पाटीदार ने कोहली की इंजरी को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया.
लखनऊ के खिलाफ आरसीबी की प्लेइंग 11
फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार.
आरसीबी के इम्पैक्ट सब
विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव.
- Josh Hazlewoood back for RCB.— CRICKET (@v_k_fan18) April 15, 2026
- Virat Kohli slotted as an impact player. pic.twitter.com/gj8MBuzsyk
लखनऊ के खिलाफ जीत का चौका लगाना चाहेगी बेंगलुरु
बेंगलुरु ने सीजन में चार मैच खेल लिए हैं. लखनऊ के खिलाफ टीम पांचवें मैच के लिए मैदान पर है. अब तक तीन मैच खेल चुकी बेंगलुरु की टीम लखनऊ के खिलाफ जीत का चौका जरूर लगाना चाहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में बेंगलुरु कैसा प्रदर्शन करती है.
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Source: IOCL