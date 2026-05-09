राजस्थान रॉयल्स ने अचानक बदला कप्तान, रियान पराग टीम से बाहर; जानें क्यों लिया गया ये फैसला
Why Riyan Parag Not Playing Against GT: राजस्थान रॉयल्स के नियमित कप्तान रियान पराग गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि वह टीम से बाहर क्यों हुए.
राजस्थान रॉयल्स (RR) ने IPL 2026 के बीच अचानक कप्तान बदलने का फैसला किया. 9 मई (शनिवार) को सीजन के 52वें मैच में राजस्थान और गुजरात टाइटंस की टीमें मैदान पर हैं. इस मैच में राजस्थान के नियमित कप्तान रियान पराग प्लेइंग इलेवन से बाहर नजर आए. पराग की जगह युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल कप्तान के रूप में टॉस के लिए मैदान पर आए. तो आइए जानते हैं कि अचानक टीम का कप्तान क्यों बदल गया.
राजस्थान ने कप्तान रियान पराग को क्यों किया बाहर?
गुजरात के खिलाफ टॉस के वक्त कप्तान यशस्वी जायसवाल ने बताया कि राजस्थान के नियमित कप्तान मुकाबले में क्यों नहीं खेल रहे हैं. दरअसल पिछले मैच में रियान पराग को हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हुई थी, जिसके चलते वह मुकाबले में टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके.
कब होगी रियान पराग की वापसी?
इसके आगे जायसवाल ने बताया कि जल्द ही उनकी वापसी होगी. हालांकि जायसवाल ने यह नहीं बताया कि कितने मैच के बाद वह मैदान पर दोबारा लौट सकते हैं. इसके अलावा इंजरी को लेकर भी कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी कि चोट कितनी गंभीर है.
सीजन में रियान पराग का खराब फॉर्म
मौजूदा सीजन में रियान पराग अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने 10 मैच खेल लिए, जिनकी 10 पारियों में बैटिंग करते हुए 23 की औसत से सिर्फ 207 रन बनाए हैं. इन 10 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ एक फिफ्टी निकली है. उनकी फॉर्म लगातार टीम के लिए टेंशन बन रही है.
वहीं पराग के आईपीएल करियर पर नजर डालें, तो उन्होंने 94 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 82 पारियों में बैटिंग करते हुए पराग ने 25.69 की औसत और 142.06 के स्ट्राइक रेट से 1773 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 95 रनों का रहा. बताते चलें कि रियान 2019 से आईपीएल खेल रहे हैं. अब तक वह सिर्फ राजस्थान का हिस्सा रहे हैं.
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