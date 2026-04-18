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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरू टीम ने क्यों पहनी हरी जर्सी? वजह जानकर फैंस भी ठोकेंगे RCB को सलाम

दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरू टीम ने क्यों पहनी हरी जर्सी? वजह जानकर फैंस भी ठोकेंगे RCB को सलाम

Why RCB Team Wearing Green Jersey: IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम हरी जर्सी पहन कर मैदान में क्यों उतरी है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Apr 2026 03:44 PM (IST)
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दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम हरी जर्सी पहन कर मैदान में उतरी है. ये मैच बेंगलुरू स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. RCB की जर्सी काले और लाल रंग का कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन दिल्ली के खिलाफ टीम के खिलाड़ी हरी जर्सी पहन कार क्यों उतरे हैं? इसके पीछे बड़ा कारण 'गो ग्रीन' पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरुकता फैलाना है.

बताते चलें आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना 100वां मैच खेल रही है. यह भी एक कारण है कि आरसीबी की टीम इस दिन को खास बनाने के लिए हरी जर्सी पहन कर मैदान में उतरी है. वह IPL के इतिहास में ऐसी पहली टीम भी बनी है जिसने एक ही वेन्यू पर 100 मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया है.

RCB टीम ने क्यों पहनी हरी जर्सी

साल 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 'Go Green' पहल की शुरुआत की थी. 2011 से ही आरसीबी की टीम प्रत्येक सीजन कम से कम एक मैच हरी जर्सी पहन कर मैदान में उतरती है. ऐसा करके बेंगलुरू टीम ग्लोबल वॉर्मिंग और पर्यावरण जागरुकता फैलाने का काम करती है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू फ्रेंचाइजी के सीईओ राजेश मेनन का कहना है कि सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज इस फ्रेंचाइजी को कार्बन-न्यूट्रल होने का दर्जा मिला है. उन्होंने कहा कि यह पहल आम लोगों को भी प्रेरित करती है.

आरसीबी का मैनेजमेंट पूरा ख्याल रखता है कि टीम के स्तर पर भी कार्बन उत्सर्जन कम हो सके. इसके लिए टीम की यात्रा, होटल में रहना, बिजली का इस्तेमाल और डीजल जनरेटर से होने वाले उत्सर्जन का भी रिकॉर्ड रखा जाता है. इसके अलावा टीम ने फैंस को भी इस पहल से जोड़ने की कोशिश की है. मैच की टिकट के साथ मेट्रो टिकट की व्यवस्था की गई है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Apr 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
RCB Vs DC Royal Challengers Bengaluru IPL 2026
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