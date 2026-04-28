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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच क्यों आया PBKS की मालकिन प्रीति जिंटा को गुस्सा? कहा- औरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं

IPL 2026 के बीच क्यों आया PBKS की मालकिन प्रीति जिंटा को गुस्सा? कहा- औरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं

Preity Zinta Trophy Punjab Kings: पंजाब किंग्स टीम की मालकिन प्रीति जिंटा का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है. उन्हें एक फैन ने पंजाब किंग्स की ट्रॉफी कहा था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Apr 2026 05:08 PM (IST)
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पंजाब किंग्स अब तक एकमात्र ऐसी टीम है, जो IPL 2026 में एक भी मैच नहीं हारी है. इस टीम की मालकिन प्रीति जिंटा भी अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं. आमतौर पर प्रीति जिंटा मैदान में अपनी टीम को सपोर्ट करने आती हैं और लगातार चर्चा में बनी रहती हैं. मगर इस बार उनके चर्चा में आने का कारण कुछ और हैं, क्योंकि वो एक फैन पर भड़क उठी हैं. उन्होंने यह तक कह दिया कि औरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती.

क्या है मामला?

पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में केवल 2 बार फाइनल मैच खेला है, लेकिन अब तक उसे पहली ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है. एक फैन ने सोशल मीडिया पर कहा कि पंजाब की टीम 18 साल के इतिहास में ट्रॉफी इसलिए नहीं जीत पाई है, क्योंकि 'प्रीति जिंटा' खुद एक ट्रॉफी हैं. इस पर प्रीति जिंटा ने जो जवाब दिया, उसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई हुई है.

प्रीति जिंटा ने लिखा, "धन्यवाद, यह बहुत अच्छी सोच है, लेकिन सच कहूं तो कोई भी महिला ट्रॉफी नहीं बनना चाहती. ट्रॉफी पर मालिकाना हक होता है, औरत पर नहीं. ट्रॉफी को कांच की अलमारी/शोकेस में रख दिया जाता है लेकिन औरत का आपके जीवन और आपके दिल में एक खास स्थान होता है. आपके फिल्मी सवाल के लिए फिल्मी अंदाज वाला जवाब."

लगातार दूसरे फाइनल की ओर पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दूसरे फाइनल की ओर बढ़ रही है. IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स की टीम को RCB के हाथों 6 रनों की हार झेलनी पडी थी. आईपीएल 2026 में भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब ने दमदार प्रदर्शन को कायम रखा है. पंजाब के 7 मैचों में 13 अंक हैं और केवल दो जीत के बाद उसकी प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित हो जाएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Apr 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Preity Zinta IPL 2026 PUNJAB KINGS
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