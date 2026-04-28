पंजाब किंग्स अब तक एकमात्र ऐसी टीम है, जो IPL 2026 में एक भी मैच नहीं हारी है. इस टीम की मालकिन प्रीति जिंटा भी अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं. आमतौर पर प्रीति जिंटा मैदान में अपनी टीम को सपोर्ट करने आती हैं और लगातार चर्चा में बनी रहती हैं. मगर इस बार उनके चर्चा में आने का कारण कुछ और हैं, क्योंकि वो एक फैन पर भड़क उठी हैं. उन्होंने यह तक कह दिया कि औरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती.

क्या है मामला?

पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में केवल 2 बार फाइनल मैच खेला है, लेकिन अब तक उसे पहली ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है. एक फैन ने सोशल मीडिया पर कहा कि पंजाब की टीम 18 साल के इतिहास में ट्रॉफी इसलिए नहीं जीत पाई है, क्योंकि 'प्रीति जिंटा' खुद एक ट्रॉफी हैं. इस पर प्रीति जिंटा ने जो जवाब दिया, उसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई हुई है.

प्रीति जिंटा ने लिखा, "धन्यवाद, यह बहुत अच्छी सोच है, लेकिन सच कहूं तो कोई भी महिला ट्रॉफी नहीं बनना चाहती. ट्रॉफी पर मालिकाना हक होता है, औरत पर नहीं. ट्रॉफी को कांच की अलमारी/शोकेस में रख दिया जाता है लेकिन औरत का आपके जीवन और आपके दिल में एक खास स्थान होता है. आपके फिल्मी सवाल के लिए फिल्मी अंदाज वाला जवाब."

Thank you that’s very sweet but honestly speaking no woman wants to be a trophy. Trophy’s are owned women are not ! Trophies are kept in glass cupboards and a women’s place is in your life & in your heart ❤️ Filmy question ke liye filmy answer for you 🤩😂 Ting ! — Preity G Zinta (@realpreityzinta) April 27, 2026

लगातार दूसरे फाइनल की ओर पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दूसरे फाइनल की ओर बढ़ रही है. IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स की टीम को RCB के हाथों 6 रनों की हार झेलनी पडी थी. आईपीएल 2026 में भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब ने दमदार प्रदर्शन को कायम रखा है. पंजाब के 7 मैचों में 13 अंक हैं और केवल दो जीत के बाद उसकी प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित हो जाएगी.

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