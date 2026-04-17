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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026इस बार स्टेडियम में क्यों नहीं दिख रहीं पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा? MI से जीत के बाद किया पोस्ट

इस बार स्टेडियम में क्यों नहीं दिख रहीं पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा? MI से जीत के बाद किया पोस्ट

Preity Zinta Reaction Punjab Kings Win Over Mumbai Indians: पंजाब किंग्स की मुंबई इंडियंस पर जीत से प्रीति जिंटा गदगद महसूस कर रही हैं. जानिए वो IPL 2026 में मैदान में क्यों नहीं दिख रही हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Apr 2026 04:04 PM (IST)
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IPL 2026 में पंजाब किंग्स कमाल का प्रदर्शन कर रही है. अब तक पंजाब ही एकमात्र टीम है, जो टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है. पॉइंट्स टेबल के टॉप पर विराजमान पंजाब किंग्स ने बीते गुरुवार 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया. प्रभसिमरन सिंह ने 80 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी वानखेड़े मैदान पर अपनी पहली IPL फिफ्टी लगाई. अपनी टीम के प्रदर्शन से प्रीति जिंटा बहुत गदगद महसूस कर रही हैं. 

प्रीति जिंटा ने मनाई खुशी

पंजाब किंग्स की बंपर जीत के कुछ देर बाद प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की. उन्होंने की सारी तस्वीरें साझा कीं और बैकग्राउंड में टीवी पर पंजाब बनाम मुंबई मैच का लाइव टेलीकास्ट आ रहा था.

प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पंजाब किंग्स को इस जीत के लिए बहुत बधाई. प्रभसिमरन सिंह ने बहुत परिपक्वता दिखाई और अर्शदीप सिंह तो कमाल हैं. हमारे सरपंच साहब श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग की लीडरशिप में कमाल का टीम वर्क देखने को मिला. वो कैच बड़ा ही शानदार था, मैंने इससे बेहतर कैच नहीं देखा. मैं खुशी से झूम रही हूं."

IPL मैचों में क्यों नहीं आ रहीं प्रीति जिंटा?

आमतौर पर जब भी पंजाब किंग्स का मैच होता है, तब प्रीति जिंटा अपनी टीम को चीयर करने मैदान में पहुंचती हैं. उन्हें 31 मार्च को पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच में मैदान में देखा गया था, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दी हैं.

प्रीति जिंटा संभवतः अभी USA में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर जो हालिया तस्वीर साझा की हैं, उनमें टीवी ब्रॉडकास्टर 'Willow TV' है, जो अमेरिका में IPL का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है. प्रीति लॉस एंजेलिस, कैलिफॉर्निया से आईपीएल के मैचों का लुत्फ उठा रही हैं, क्योंकि उनका घर वहीं स्थित है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Apr 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Preity Zinta IPL 2026 PUNJAB KINGS
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