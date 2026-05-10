लखनऊ के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे एमएस धोनी? फिट हैं या अनफिट? जानें ताजा अपडेट

Why MS Dhoni Not Playing Against LSG: आज (10 मई) आईपीएल 2026 के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने हैं. यह संडे डबल हेडर का पहला मुकाबला है, जिसमें सीएसके ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन फैंस की नजर एमएस धोनी पर रही, जो इस मुकाबले में भी चेन्नई के लिए मैदान पर नहीं उतरे. यह सीएसके का 11वां लीग मैच है, लेकिन धोनी को अब भी सीजन का पहला मुकाबला खेलना बाकी है.

चेन्नई के कोच और टीम मैनेजमेंट की तरफ से लंबे वक्त से यही कहा जा रहा है कि धोनी धीरे-धीरे फिटनेस हासिल कर रहे हैं, लेकिन सीजन को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है. अब माही पर सवाल और गहरा होता नजर आ रहा है. गौर करने वाली बात यह है कि फ्रेंचाइजी की तरफ से लगातार ऐसी वीडियो शेयर की जा रही हैं, जिसमें माही नेट्स में खेलते हुए दिख रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में धोनी क्यों नहीं खेल रहे हैं और उनकी फिटनेस पर ताजा अपडेट क्या है.

लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में क्यों नहीं खेल रहे एमएस धोनी?

चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने भी टॉस के वक्त धोनी को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया, जिससे सवाल का कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल सका है कि धोनी आज लखनऊ के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे हैं. बताते चलें कि फ्रेंचाइजी की तरफ से धोनी को लेकर इकलौता आधिकारिक अपडेट 28 मार्च को दिया था कि माही काफ इंजरी से जूझ रहे हैं और 2 हफ्तों तक टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं. इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने किसी भी तरह का कोई अपडेट साझा नहीं किया.

एमएस धोनी फिट हैं या अनफिट

वैसे तो चेन्नई ने धोनी की फिटनेस पर कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें माही नेट्स में गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे. बॉलिंग करते वक्त धोनी बिल्कुल सहज दिख रहे थे. ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि माही को इंजरी से जूझ रहे हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या धोनी इस सीजन चेन्नई के लिए खेलते हैं या नहीं.

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