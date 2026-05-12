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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH के खिलाफ अलग रंग की ड्रेस पहने क्यों उतरी है गुजरात टाइटंस? क्या है इसके पीछे की वजह

SRH के खिलाफ अलग रंग की ड्रेस पहने क्यों उतरी है गुजरात टाइटंस? क्या है इसके पीछे की वजह

Why Gujarat Titans Jersey Colour Changed: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस की टीम का जर्सी का रंग बदल गया है. जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 May 2026 07:39 PM (IST)
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IPL 2026 में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ. टॉस के समय जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान में उतरे तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल हल्के बैंगनी रंग की जर्सी पहनकर बाहर आए. समय समय पर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू समेत अन्य टीम अलग-अलग जर्सी पहन कर मैदान में उतरती रही हैं, जिनके पीछे अलग-अलग कहानी होती है. अब यहां जान लीजिए आखिर गुजरात टीम द्वारा जर्सी का रंग बदलने का कारण क्या है.

गुजरात ने क्यों बदला जर्सी का रंग

दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से पूर्व गुजरात टाइटंस द्वारा जारी प्रीव्यू में बताया गया था कि GT टीम के लिए कोई सामान्य मैच नहीं है, क्योंकि टीम "लैवेंडर' रंग की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी. कैंसर के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए गुजरात ने अपनी जर्सी का रंग बदला है. यह लगातार चौथा सीजन है, जब गुजरात ने कम से कम एक मैच इस रंग की जर्सी में खेला है.

लैवेंडर जर्सी में GT का रिकॉर्ड

2023 सीजन से गुजरात टाइटंस लैवेंडर जर्सी पहनकर खेलती आई है. 2023 में उसे सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत मिली थी, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसके मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था. वहीं 2025 में उसे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार झेलनी पडी थी.

आईपीएल 2026 सीजन पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के बहुत करीब है. SRH के खिलाफ मुकाबले से पूर्व उसने 11 मुकाबलों में 14 अंक हासिल कर लिए हैं. आमतौर पर 16 अंक को वह जादुई आंकड़ा माना जाता है, जिससे टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेती है. इसका मतलब आज हैदराबाद पर जीत दर्ज करके गुजरात लगभग प्लेऑफ का टिकट कटा सकती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 May 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
GT VS SRH Gujarat Titans GT IPL 2026
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