IPL 2026 की शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड चोट के कारण सुर्खियों में बने रहे, वहीं 22 वर्षीय ऑलराउंडर कूपर कोनोली पूरी तरह फिट होकर भी गेंदबाजी ना करने के कारण चर्चा में हैं. शनिवार को आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच खेला गया. एक तरफ दिल्ली के बल्लेबाज चौके-छक्कों की बारिश कर रहे थे, लेकिन पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कूपर कोनोली को गेंद नहीं थमाई.

अपने टी20 करियर में कूपर कोनोली 30 विकेट ले चुके हैं. वहीं अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने नियमित रूप से गेंदबाजी की है. IPL 2026 की बात करें तो उन्होंने बल्लेबाजी में दम दिखाते हुए 7 पारियों में 233 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 164 का है और दो अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं. जब खिलाड़ी बढ़िया फॉर्म में हो, तो भी उनके हाथों में गेंद ना थमाने का आखिर क्या कारण है.

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क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे कूपर कोनोली?

दरअसल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड (CA) अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की फिटनेस पर लगातार नजर बनाए हुए है. ऑस्ट्रेलिया को अगले महीनों खूब सारा क्रिकेट खेलना है, इसलिए सारे खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल का ध्यान रखा जा रहा है. इसलिए आईपीएल में गेंदबाजी करने से पहले खिलाड़ियों को बोर्ड से अनुमति लेनी होती है. कुछ दिन पहले KKR के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. मगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनुमति मिलने के बाद ग्रीन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गेंदबाजी शुरू कर दी है.

कूपर कोनोली को आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में पंजाब किंग्स ने 3 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. अब तक कोनोली, पंजाब मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं. बिग बैश लीग में भी उनके आंकड़े शानदार रहे हैं, जहां उन्होंने 37 मैचों में 786 रन बनाने के अलावा 27 विकेट भी लिए हैं.

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