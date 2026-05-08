हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए

DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए

DC vs KKR: IPL 2026 का 51वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. जानिए आज कौन जीत सकता है और क्यों? दोनों का प्लेऑफ में जाने का समीकरण.

By : शिवम | Updated at : 08 May 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज प्लेऑफ के लिहाज से महत्वपूर्ण मुकाबला है. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला है, अगर DC हारी तो उनके पास अधिकतम 14 अंकों तक पहुंचने का मौका होगा. KKR हारी तो वह भी फिर 16 अंकों तक नहीं पहुंच पाएंगे. दोनों का नेट रन रेट भी माइनस में है. जानिए आज कौन सी टीम बाजी मार सकती है.

दिल्ली कैपिटल्स पिछले 5 मैचों में से सिर्फ 1 ही जीत पाई है. दिल्ली 264 रनों को भी डिफेंड नहीं कर पाई, उसके बाद अपने ही होम ग्राउंड पर 75 रनों पर ढेर हो गई थी. DC अंक तालिका में 8 अंक और -0.949 की नेट रन रेट के साथ सातवें स्थान पर है. कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार 3 जीत के साथ आ रही है, हालंकि अभी KKR दिल्ली से पीछे है. कोलकाता ने 9 में से 3 ही मैच जीते हैं, उन्हें एक पॉइंट मैच रद्द होने के कारण मिला था. 7 अंक और -0.539 की नेट रन रेट के साथ कोलकाता आठवें नंबर पर है.

DC vs KKR हेड टू हेड

दिल्ली और कोलकाता 35 बार आमने सामने हुई है. 15 बार DC और 19 बार KKR जीती है. दिल्ली के सामने कोलकाता का सर्वाधिक स्कोर 272 रन है, जो 2024 में बना था. कोलकाता के सामने दिल्ली का सर्वाधिक स्कोर 228 रन है.

यह भी पढ़ें- IPL 2026 के 5 सबसे महंगे स्पेल, पंजाब किंग्स के 3 गेंदबाज; 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल

आज किसका पलड़ा भारी?

कोलकाता नाइट राइडर्स अपने शुरूआती 6 मैचों में जीत का स्वाद नहीं चख पाई थी, लेकिन अंतिम 3 मैचों में टीम ने शानदार जीत दर्ज की. KKR अपने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आ रही है, इससे इस टीम के हौसलें काफी बुलंद है.

ऐसा नजर आया है कि दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल पर काफी ज्यादा निर्भर कर रही है, अक्षर पटेल की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं जो खुद बल्लेबाजी के लिए अन्य बल्लेबाजों से ऊपर आ रहे हैं. पटेल बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पा रहे. लुंगी एनगिडी लौट आए हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं तो दिल्ली को जीतना है तो इन 2 प्रमुख गेंदबाजों को आज अच्छा करना होगा.

यह भी पढ़ें- क्या होता है हनी ट्रैप? BCCI ने खिलाड़ियों को दी सावधान रहने की सलाह; IPL 2026 के लिए बनाए कठोर नियम

देखा जाए तो आज कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी रहेगा, जो लगातार 3 मैच जीतकर आ रही है. रिंकू सिंह भी फॉर्म में लौट आए है, जिन्होंने पिछली 3 पारियों में 158 रन (53*, 83*, 22*) बनाए हैं और उन्हें कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पाया है. दिल्ली की पिच पर स्पिनर्स महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे. कोलकाता में सुनील नारायण हैं, और अब वरुण चक्रवर्ती भी अपनी फॉर्म में लौट आए हैं.

हारने वाली टीम प्लेऑफ की दौड़ से हो जाएगी बाहर?

नहीं, लेकिन हारने वाली टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. दिल्ली ने 10 में से 4 मैच जीते हैं और 6 हारे हैं. अगर दिल्ली आज हारी तो अन्य 3 मैच जीतकर भी सिर्फ 14 अंक हासिल कर जाएगी. अभी जो समीकरण बन रहा है, उसके अनुसार 14 अंकों वाली टीम भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है. हालंकि आने वाले मैचों के आधार पर ये बदल भी सकता है. अगर कोलकाता हारी तो वो अपने बचे हुए 4 मैच जीतकर 15 अंकों तक पहुंच पाएगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 May 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals KOLKATA KNIGHT RIDERS DC VS KKR IPL 2026 IPL 2026 Playoffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 5 सबसे महंगे स्पेल, पंजाब किंग्स के 3 गेंदबाज; 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल
IPL 2026 के 5 सबसे महंगे स्पेल, पंजाब किंग्स के 3 गेंदबाज; 2 विदेशी खिलाड़ी शामिल
आईपीएल 2026
चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्यों नहीं होगा खिताबी मुकाबला, वजह आई सामने
चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्यों नहीं होगा खिताबी मुकाबला, वजह आई सामने
आईपीएल 2026
क्या होता है हनी ट्रैप? BCCI ने खिलाड़ियों को दी सावधान रहने की सलाह; IPL 2026 के लिए बनाए कठोर नियम
क्या होता है हनी ट्रैप? BCCI ने खिलाड़ियों को दी सावधान रहने की सलाह; IPL 2026 के लिए बनाए कठोर नियम
Advertisement

वीडियोज

Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PM हत्याकांड में बड़ा खुलासा | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC | Governor Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
तमिलनाडु में विजय के साथ होगा खेला? अगर साथ आए DMK-AIADMK तो पलट जाएगा पूरा गेम
तमिलनाडु में विजय के साथ होगा खेला? अगर साथ आए DMK-AIADMK तो पलट जाएगा पूरा गेम
पंजाब
Video: 'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह वीडियो चर्चा में
'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह Video चर्चा में
इंडिया
'...उठानी पड़ेगी शर्मिंदगी', विजय के साथ सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस पर बीजेपी ने किया हमला तो आया पलटवार- आप जैसे खरीदारों को...
'...उठानी पड़ेगी शर्मिंदगी', विजय के साथ सरकार बनाने को तैयार कांग्रेस पर बीजेपी ने किया हमला तो आया पलटवार- आप जैसे खरीदारों को...
बॉलीवुड
सेलिना जेटली का तलाक क्यों हुआ? ससुराल में मारपीट सहा, अब तीनों बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहीं एक्ट्रेस
सेलिना जेटली को तलाक ने बर्बाद किया, मारपीट सहा, अब तीनों बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहीं एक्ट्रेस
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Explained: राज्यसभा में विपक्ष की उलटी गिनती शुरू! विधानसभा चुनावों के बाद सदन से होगा निपटारा, कांग्रेस फायदे में क्यों?
विधानसभा चुनाव के बाद सदन में विपक्ष की बढ़ेंगी मुश्किलें! राज्यसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर कैसे?
एग्रीकल्चर
डेयरी का बिजनेस करना है तो कौन-सी भैंस रहेगी बेस्ट, जानें कितना पैसा होना जरूरी?
डेयरी का बिजनेस करना है तो कौन-सी भैंस रहेगी बेस्ट, जानें कितना पैसा होना जरूरी?
शिक्षा
MSBSHSE Maharashtra SSC Result 2026 : महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आउट, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट
महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आउट, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget