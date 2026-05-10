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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026कौन हैं उर्विल पटेल, जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंद में जड़ी फिफ्टी? जानें संघर्ष की कहानी

कौन हैं उर्विल पटेल, जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंद में जड़ी फिफ्टी? जानें संघर्ष की कहानी

Who is Urvil Patel: उर्विल पटेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए संयुक्त रूप से IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी पूरी की. तो आइए जानते हैं कि आखिर उर्विल कौन हैं और कैसे CSK में उनकी एंट्री हुई.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 May 2026 07:14 PM (IST)
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Urvil Patel Profile: उर्विल पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए संयुक्त रूप से इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जडा. IPL 2026 के 53वें लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उर्विल ने 13 गेंदों में 1 चौका और 7 छक्कों की मदद से फिफ्टू पूरी की. उनकी इस पारी के बाद सवाल तेज हो गया कि आखिर उर्विल पटेल कौन हैं और कैसे वह सीएसके तक पहुंचे. 

कौन हैं उर्विल पटेल?

उर्विल का जन्म 17 अक्टूबर 1998 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था. वह विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं. 27 वर्षीय उर्विल के लिए आईपीएल तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था. गुजरात और बड़ौदा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले उर्विल ने पिछले सीजन यानी 2025 में चेन्नई के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. 

इससे पहले गुजरात टाइटंस ने उर्विल को 2023 सीजन के लिए 20 लाख रुपये की कीमत में खरीदा था. हालांकि गुजरात में उर्विल को मौका नहीं मिल सका. इसके बाद उर्विल पूरी तरह से टूट गए थे. लेकिन चेन्नई में आने के बाद उर्विल की मानिए किस्मत ही पलट गई.

कैसे हुई चेन्नई सुपर किंग्स में एंट्री?

गुजरात ने उर्विल को 2023 सीजन के बाद रिलीज कर दिया. 2024 के ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे. फिर मई 2025 में चेन्नई ने उर्विल को चोटिल वंश वेदी की जगह अपना हिस्सा बनाया. चेन्नई ने उर्विल को 30 लाख रुपये की कीमत में साइन किया. 

2025 के सीजन में उन्होंने 7 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया. पहले ही मैच में उन्होंने 11 गेंदों में 31 रन बनाकर बता दिया कि उनकी बल्लेबाजी की शैली कैसी है. घरेलू क्रिकेट के दिनों से ही उर्विल ने अपनी पहचान ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में बनाई. 

उर्विल के नाम सबसे तेज टी20 शतक बनाने का रिकॉर्ड 

उर्विल ने 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान 28 गेंदों में टी20 शतक बनाया था. यह टी20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाज के जरिए बनाया गया संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक था. अभिषेक शर्मा भी 28 गेंदों में शतक लगा चुके हैं. 

उर्विल पटेल का करियर 

बात करें उर्विल के करियर की, तो अब तक उन्होंने 16 फर्स्ट क्लास, 29 लिस्ट-ए और 60 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. फर्स्ट क्लास की 27 पारियों में उन्होंने 837 रन बना लिए हैं. लिस्ट-ए की 28 पारियों में उन्होंने 942 रन स्कोर कर लिए हैं. बाकी टी20 की 60 पारियों में उर्विल 1470 रन बना चुके हैं. 

 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश से पिछड़ा पाकिस्तान, डेब्यू पर Azan Awais का शतक; जानें कैसा रहा पहले टेस्ट का तीसरा दि

6,6,6,6,6,6... छह छक्के लगाकर CSK के उर्विल पटेल ने मचाई सनसनी, सिर्फ 13 गेंद में अर्धशतक जड़ रचा इतिहास

Published at : 10 May 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
CSK Vs LSG CHENNAI SUPER KINGS Urvil Patel IPL 2026
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